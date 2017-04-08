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Мирча Луческу: я не держусь за контракт, я пришел в "Зенит" перестраивать команду

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после домашней ничьей с "Анжи" (1:1) рассказал, что не боится досрочного увольнения.

- Вы уверены, что доработаете до конца сезона?

- Еще рано говорить об этом. Я пришел перестраивать команду. Поначалу это получалось. К сожалению, пошли травмы, это сказалось на игре. Я приходил – была одна команда, потом продали всех лидеров.

Средний возраст команды был 29 лет, когда я пришел. На игру повлияли погодные условия, искусственные поля. Я не держусь за контракт, я пришел сюда делать игру зрелищной и добиваться титулов. Появился Лунев, Эрнани, Цаллагов, Чернов. Еще Джорджевич играл хорошо, но его из-за лимита сложно выпускать. Команда очень сильная, – цитирует Луческу "Sports.ru".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 22:07
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27
(7)
№27 Написал: coban сегодня (Сегодня, 23:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
На игру повлияли погодные условия, искусственные поля.

...неблагоприятное положение созвездий, загрязненность воздуха...

)))) заглянул,как говорится увидеть этот комментарий..


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:08) #
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online

Цитата: Хитрый Лис
Понимаю обеспокоенность. С другим тренером Зенит скорее всего поставит в ближайшем матче Спартак раком. А с Луческу у вас есть шанс

С Луческу будет ваш разгром, это без вариантов. Каррера - это танк, он обязательно вас переедет. И не заметит

И даже с другим тренером, - каким там раком, будет ставить кто?? Дохлый Данни?? Одервеневший Дзюба??? Бестолочь Эрнани??? Старый Иванович??? Кто??? Может дебиловатый Кока???

Ну просто нет для этого набора игроков. Даже при новом тренере, и полном напряжении сил, максимум что возможно - ничья. Что тоже не хотелось бы
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 23:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Спокоен. Как приговоренный к смертной казни.

Не нравится мне это все.

Г-н Никотиновая Дурь , смертная казнь состоится в любое время и при любой погоде. Будьте спокойны как дохлый дятел.
А нравится это Вам или не нравится не имеет существенного значения.


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Заведу свинью. Назову её Спартак.
В День Победы заколю !
Регистрация: 3.06.2012
№24 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fits
Если в АПЛ первая команда проигрывает последней,
истерик как у нас нет, все уважают всех, и это
в порядке вещей.

Потому, что у них это происходит ИЗРЕДКА. Иначе эта "первая" - нихрена не первая.
Регистрация: 6.12.2014
№23 Написал: fits (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (5)

Почему же у нас всегда все наоборот?
Если в АПЛ первая команда проигрывает последней,
истерик как у нас нет, все уважают всех, и это
в порядке вещей.
А у нас, привыкших к абсолютной предсказуемости,
никто и в мыслях не может допустить такого...
Как же, ведь есть команды столичные, которым
не пристало проигрывать провинциалам...
Изначально никакого уважения к ним...
Отсюда и отсутствие интереса к кабинетному футболу...
Прав Митрофанов, когда говорит о закрытой лиге...
Только там должны играть одни столичные, хоть в десять,
хоть в двадцать кругов...
Может потом вспомнят, что страна это не только
Москва и Петербург...
Футбол должен быть непредсказуем...
В этом и заключается его притягательность...
Регистрация: 6.10.2016
№22 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Спокоен. Как приговоренный к смертной казни.

Не нравится мне это все.

Понимаю обеспокоенность. С другим тренером Зенит скорее всего поставит в ближайшем матче Спартак раком. А с Луческу у вас есть шанс blush
Регистрация: 19.03.2010
№21 Написал: боря888 (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: пушкин
Бердыева на царство

Если засунет себе чётки в жопу на ПЕРВОМ КАНАЛЕ у малахова - тогда будет претендом, и то вряд ли
Регистрация: 21.12.2016
№20 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:46) #
  • -1
  •  (5)
online

Спокоен. Как приговоренный к смертной казни.

Не нравится мне это все.
Регистрация: 3.03.2007
№19 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бердыева на царство, и полРостова накуй... confused

Цитата: AnK.
Сыграть вничью с левейшей командой? Пора разгонять этот бардак.

Переживаешь?? confused
Регистрация: 14.11.2012
№18 Написал: Red_Dragon (Сегодня, 22:33) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FCSM78
Надеюсь в этом сезоне первый будет Спартак второй Краснодар ну а третий Ростов. Это будет новая продолжительная эпоха нашей лиги ! Грядут новые времена парни !Аминь! smile

ничего из этого не сбудется smile
Регистрация: 18.03.2017
№17 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
...неблагоприятное положение созвездий, загрязненность воздуха...

и только у луческу влиять на игру никак не получается
Регистрация: 16.03.2010
№16 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 22:27) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь в этом сезоне первый будет Спартак второй Краснодар ну а третий Ростов. Это будет новая продолжительная эпоха нашей лиги ! Грядут новые времена парни !Аминь! smile
Регистрация: 23.01.2012
№15 Написал: боря888 (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: mustang
бердыев на своем месте

Согласен - не дай БОГ ему попасть от нищеты в русский клуб - сказка кончится тут же
А так - пусть живёт миф о тренере, который на тренеровке набил морду Муххамеду Али ))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 21.12.2016
№14 Написал: AnK. (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Сыграть вничью с левейшей командой? Пора разгонять этот бардак.
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: Dlink (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Как же достало его нытье.....
Регистрация: 7.08.2016
№12 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:22) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
На игру повлияли погодные условия, искусственные поля.

...неблагоприятное положение созвездий, загрязненность воздуха...
Регистрация: 19.03.2010
№11 Написал: боря888 (Сегодня, 22:21) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Больной
Цыгане - кочевой народ: насрал - ускакал, ищи ветра в поле, только вонь осталась.

Мысль интересная для людей, сто лет,не имеющих своей земли
Одна столетняя вонь
Регистрация: 21.12.2016
№10 Написал: mustang (Сегодня, 22:18) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кирилл мясо
руки прочь от Бердыева

бердыев на своем месте
Регистрация: 23.12.2015
№9 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:17) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Просто у него не было багажа Аленичева,Массимо в этом плане повезло:)
Регистрация: 2.04.2017
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:16) #
  • +3
  •  (7)

Мирча, ты ещё не осознал,.....- пацаны подписали контракты с золотым фондом России - , и это законно - какой нафуй футбол...(((
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 22:16) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цыгане - кочевой народ: насрал - ускакал, ищи ветра в поле, только вонь осталась.
У нас уже был один меченый перестроечник. Два перестроечника - перебор.
Регистрация: 4.04.2008
№6 Написал: боря888 (Сегодня, 22:13) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Кирилл мясо
руки прочь от Бердыева

Первый адекватный пост от кирюхи - после него даже туркмены руки моют
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: art83 (Сегодня, 22:12) #
  • +9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не игры,не результата,не перестроений.Набор футболистов от которых толку ноль в любом составе.При Луческу в сборную почти всех наших русских футболистов перестали вызывать о чем тут можно говорить.
Регистрация: 17.09.2010
№4 Написал: _бояра_ (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (6)
online

такого лоха ещё поискать нужно...
синит нашел
Регистрация: 10.02.2017
№3 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (6)

руки прочь от Бердыева
Регистрация: 15.02.2017
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:10) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
есть одно важное слово которое упустили авторы этой новости.
дословно он сказал Следующее:
Я пришел ПРОСТО перестраивать команду


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:10) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Люблю его вьюхи


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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