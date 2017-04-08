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Мирча Луческу: я не держусь за контракт, я пришел в "Зенит" перестраивать команду
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после домашней ничьей с "Анжи" (1:1) рассказал, что не боится досрочного увольнения.
- Вы уверены, что доработаете до конца сезона?
- Еще рано говорить об этом. Я пришел перестраивать команду. Поначалу это получалось. К сожалению, пошли травмы, это сказалось на игре. Я приходил – была одна команда, потом продали всех лидеров.
Средний возраст команды был 29 лет, когда я пришел. На игру повлияли погодные условия, искусственные поля. Я не держусь за контракт, я пришел сюда делать игру зрелищной и добиваться титулов. Появился Лунев, Эрнани, Цаллагов, Чернов. Еще Джорджевич играл хорошо, но его из-за лимита сложно выпускать. Команда очень сильная, – цитирует Луческу "Sports.ru".
- Вы уверены, что доработаете до конца сезона?
- Еще рано говорить об этом. Я пришел перестраивать команду. Поначалу это получалось. К сожалению, пошли травмы, это сказалось на игре. Я приходил – была одна команда, потом продали всех лидеров.
Средний возраст команды был 29 лет, когда я пришел. На игру повлияли погодные условия, искусственные поля. Я не держусь за контракт, я пришел сюда делать игру зрелищной и добиваться титулов. Появился Лунев, Эрнани, Цаллагов, Чернов. Еще Джорджевич играл хорошо, но его из-за лимита сложно выпускать. Команда очень сильная, – цитирует Луческу "Sports.ru".
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