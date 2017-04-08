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Мирча Луческу: Шатов сам себя отдалил от команды своими травмами
Хавбек "Зенита" Олег Шатов, не принимавший участия в матче 22-го тура премьер-лиги с "Анжи" (1:1), сам отдалил себя от команды, заявил главный тренер "Зенита" Мирча Луческу.
Напомним, Шатов после игры ответил журналистам, что Луческу хорошо и без него в составе.
"К сожалению он сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда эти травмы существуют, иногда мне трудно говорить. Он не может играть под нападающими, не может играть на позиции Кокорина, он может играть на позиции Данни. Данни на сегодня сильнее.
Я верю в этого игрока (Шатова), у него большой потенциал. Он три дня тренируется, потом не тренируется. Посреди недели он уехал проверять себя после операции в Финляндию. Жду его с нетерпением, но это больше зависит от него. Он уже не молодой футболист и должен становиться лидером", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
Напомним, Шатов после игры ответил журналистам, что Луческу хорошо и без него в составе.
"К сожалению он сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда эти травмы существуют, иногда мне трудно говорить. Он не может играть под нападающими, не может играть на позиции Кокорина, он может играть на позиции Данни. Данни на сегодня сильнее.
Я верю в этого игрока (Шатова), у него большой потенциал. Он три дня тренируется, потом не тренируется. Посреди недели он уехал проверять себя после операции в Финляндию. Жду его с нетерпением, но это больше зависит от него. Он уже не молодой футболист и должен становиться лидером", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
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