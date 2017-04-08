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Мирча Луческу: Шатов сам себя отдалил от команды своими травмами

Хавбек "Зенита" Олег Шатов, не принимавший участия в матче 22-го тура премьер-лиги с "Анжи" (1:1), сам отдалил себя от команды, заявил главный тренер "Зенита" Мирча Луческу.

Напомним, Шатов после игры ответил журналистам, что Луческу хорошо и без него в составе.

"К сожалению он сам себя отдалил от команды своими травмами. Иногда эти травмы существуют, иногда мне трудно говорить. Он не может играть под нападающими, не может играть на позиции Кокорина, он может играть на позиции Данни. Данни на сегодня сильнее.

Я верю в этого игрока (Шатова), у него большой потенциал. Он три дня тренируется, потом не тренируется. Посреди недели он уехал проверять себя после операции в Финляндию. Жду его с нетерпением, но это больше зависит от него. Он уже не молодой футболист и должен становиться лидером", - цитирует Луческу "Р-Спорт".
Теги: Луческу Зенит Шатов
Сегодня, 22:22
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13
(1)
№13 Написал: боря888 (Сегодня, 23:14) #
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online

Цитата: пушкин
Ты год с составом определяешься, а выбирать есть из кого

Он определял год, что Лодыгин фуфло, а не вратарть - я сомневаюсь сильно
Регистрация: 21.12.2016
№12 Написал: пушкин спб (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чё ты несёшь, румын, ты посмотри на себя, проигрываем, ты делаешь две замены, одну, которая и не нужна была, вторая(Мак), полный отстой. И ты думаешь, что мы тебе поверим, что Шатов не может играть на других позициях....????
Ты год с составом определяешься, а выбирать есть из кого, только тебе этого не дано, как показала твоя работа в Зените.
Твой единственный шанс, чтобы тебя не поминали плохим словом, отдрючь свинячий зоопарк, и уходи с Богом.
Регистрация: 14.11.2012
№11 Написал: Лидер (Сегодня, 23:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Борисович
Это уже начинает напоминать время,когда денисов начал мутить воду

Зырянов - "нам не за что извинятся". После Марибора. Увас команда - ВСЯ такая.
ПиСи "Все равно за Зенит играть не буду. буду только зарплату получать" - помнишь, кто? "ВашаПроблема"


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№10 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 22:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
капля никотина,
Полностью поддерживаю.
Если Луческу перед вами не снимут, игру демонстративно сольют. Настроения в команде паршивей некуда.
Регистрация: 4.04.2008
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:52) #
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online

Цитата: Lord_Vik
бомжей там свара намечается.
Не хорошо это для нас.
Злые будут, черти.

Наоборот - сливая тренера , они сольют игру. Там плечиком чуть подтолкнуть, и будет крупный счет.

Но может быть спокойно западлянка - могут цыгана прямо перед нами снять. Тогда возможны варианты.

А при такой конфигурации фигур у Зины, и если у нас сохраняется хотя бы двое из той карточной четверки - будет размаз говна на сто процентов.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 22:45) #
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Это уже начинает напоминать время,когда денисов начал мутить воду,требуя "уважения".Чем это кончилось,все помнят.Хорошего ничего и сейчас не будет.Все турниры просраны,тренер и команда не вместе(и давно,что подтверждает приглашение Тимощука в штаб),перспективы самого тренера весьма туманны,игры как не было,так и нет.Луческу-ошибка для Зенита.
Регистрация: 11.08.2008
№7 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"на позиции Кокорина" - это где ? ))
Регистрация: 26.07.2014
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
У бомжей там свара намечается.
Не хорошо это для нас.
Злые будут, черти.
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Ramzes Cairo (Сегодня, 22:42) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Барселона»
Блеать, вот тут реально Мирча куйню несёт. По потенциалу, технике, видению поля и футбольному интеллекту Шатов явно превосходит Кокорина. Второй разве что чуть быстрее бегает на длинном отрезке. Но футбол - это не бег, а точнее - не только бег.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:33) #
  • +3
  •  (7)

Уважаемый Мирча..., при всём уважении - кто тебе за Кокошу откидывается??? Вся страна знает, что Кокоша устал притворяться футболистом, а Олега ты зачморил... Бери деньги и вали...
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Батька (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (4)

Шатову надо валить ... делать там ему не фиг ... дани, моли, мак ... + палаческу нажалует
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 22:30) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Стругацкие: Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга
Аминь


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
давайте мочите друг друга.. клоуны - что один, что второй
Регистрация: 16.03.2010
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