Александр Григорян: помогли "Спартаку", все нормально

Наставник "Анжи" Александр Григорян после ничьей с "Зенитом" (1:1) ответил на вопрос, из-за чего махачкалинцы пропустили гол, играя в большинстве."Что пошло не так? Всё пошло так! Помогли "Спартаку". Всё нормально. Несмотря на то что в конце мы в большинстве не реализовали три стопроцентных голевых момента, я думаю, что ничья в целом закономерна.Я доволен качеством нашей игры большую часть игрового времени. Пожалуй, только с середины второго тайма мы потеряли в качестве игры. А что касается умения комбинировать, то в каких-то компонентах мы выглядели даже сильнее "Зенита", - сказал Григорян.