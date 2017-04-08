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Александр Григорян: помогли "Спартаку", все нормально

Наставник "Анжи" Александр Григорян после ничьей с "Зенитом" (1:1) ответил на вопрос, из-за чего махачкалинцы пропустили гол, играя в большинстве.

"Что пошло не так? Всё пошло так! Помогли "Спартаку". Всё нормально. Несмотря на то что в конце мы в большинстве не реализовали три стопроцентных голевых момента, я думаю, что ничья в целом закономерна.

Я доволен качеством нашей игры большую часть игрового времени. Пожалуй, только с середины второго тайма мы потеряли в качестве игры. А что касается умения комбинировать, то в каких-то компонентах мы выглядели даже сильнее "Зенита", - сказал Григорян.

Чемпионат
Теги: Григорян Анжи Зенит
Сегодня, 22:35
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15
(5)
№15 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 23:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
с юмором мужик,а болотные уже в истерике)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:15) #
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online

"Все нормально - деньги есть..."
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: _бояра_ (Сегодня, 23:12) #
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online

жалко тех, кто не понял, что это ирония
Регистрация: 10.02.2017
№12 Написал: coban сегодня (Сегодня, 23:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Что пошло не так? Всё пошло так! Помогли "Спартаку". Всё нормально.

Это сарказм.
Из сегодняшних комментов понравилось- типа-
Тренер Анжи сливает матч???))))))))))))))))) Зачем Парша снял, он же отлично играл.

-
СМСка из банка пришла.....

А чё? все довольны..


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№11 Написал: лысый Москва (Сегодня, 23:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Три момента зарубили в концовке!? .... Я игру всю не видел, но посмотрел последние две минуты - выход три в одного знатно зарубили, я так же на Спартак матерюсь когда моменты гробят, могли выиграть и три очка увезти вместо одного, двоечники!

За ничью тоже спасибо, завтра наш ход.
Регистрация: 26.05.2007
№10 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Приятно, что не ЦСКА отметил... Успехов в дальнейшем!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№9 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 22:47) #
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Себе помогите.
Регистрация: 11.08.2008
№8 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
blush blush blush blush
Регистрация: 2.04.2017
№7 Написал: Dlink (Сегодня, 22:46) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Бился насмерть Рубин с ЦСКА а это так отмазки
Регистрация: 7.08.2016
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:46) #
  • -2
  •  (8)
online

надоела эта уфа, надо б отъе5 завтра её с крупным счётом laughing
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: пушкин спб (Сегодня, 22:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Герой, кули!!!
Регистрация: 14.11.2012
№4 Написал: Батька (Сегодня, 22:40) #
  • +1
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Помощники мля )) месяц назад соплями брызгал у бровки и в итерьвью после 1-0 от Спартака ... а теперь типа подарок сделал помог )) о себе думайте как бы не вылететь ))

Як конечно заьил молодец но гол суппер случайный и фартовый ... после гола раз 5 бил на 20 метров выше ворот ))) да и Прудников чудак столько моментов запорол в конце
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: metis Riga (Сегодня, 22:40) #
  • -7
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
А причём тут спартак,тебе что премию обещали? smile


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:39) #
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  •  (8)

Саня, да молодцы!!! И бабла срубили, и в таблице приобрели, и сам уверенность получил! Не так рад за Вас, как рад тому , что не победило бабло добро! По крайней мере - не с потрохами!)
Думал Заруба будет на финише с тремя конандами, но Питерских миллионщиков и так все устраивает..... Жаль..
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 22:38) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Красавцы парни ! Бились насмерть !
Регистрация: 23.01.2012
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