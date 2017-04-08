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Вячеслав Радимов: объективно, на данный момент "Зенит-2" ниже уровнем, чем "Тосно"

Главный тренер "Зенита-2" Вячеслав Радимов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Тосно" (1:4).

"Если быть объективным, на данный момент мы ниже уровнем, чем "Тосно". И посмотрите на ту же реализацию моментов. Но игра должна была понравиться болельщикам, большую часть матча шёл открытый, обоюдоострый футбол. К сожалению, мастерство футболистов соперника оказалось выше в завершающей стадии атак. Нам есть над чем работать.

Если посмотрите на то, сколько лет нашей атакующей группе… Всё у них ещё впереди. Насколько уровень игры "Тосно" близок к уровню РФПЛ? Думаю, это вторая восьмёрка. Но вы же будете ещё усиливать состав в любом случае?" - цитирует Радимова официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Зенит-2 Радимов
Сегодня, 23:10
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№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 23:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
да, было время, когда Вячеслав Радимов выжигал всё в центре поля, на воротах тогда стоял Владислав Малафеев, по бровке носился как заведенный Виталик Быстров
Регистрация: 16.03.2010
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