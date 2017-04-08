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"Барселона" без заработавшего удаление Неймара проиграла "Малаге"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" уступила на выезде "Малаге". Каталонцы не смогли воспользоваться потерей очков у "Реала", чтобы приблизиться к мадридцам в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 31 тур

"Малага" - "Барселона" - 2:0

Голы: Рамирес, 32, Родригес, 90

"Малага": Камени, Росалес, Рикка, Эрнандес, Льоренте, Карлос (Родригес, 83), Ресио, Форнальс, Камачо, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Рамирес (Шарлес, 77).

"Барселона": Штеген, Маскерано, Альба, Юмтити, Матьё (Роберто, 46), Бускетс, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес, Суарес (Иньеста, 46), Месси, Неймар

Предупреждения: Альба, 8, Неймар, 27, Юмтити, 33, Рикка, 37, Ресио, 45, Пеньяранда, 69, Карлос, 82, Маскерано, 87

Удаления: Неймар, 65.
Теги: Барселона Малага
Вчера, 23:40
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Вчера, 23:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Месси не смог?)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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