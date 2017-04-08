"Барселона" без заработавшего удаление Неймара проиграла "Малаге"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" уступила на выезде "Малаге". Каталонцы не смогли воспользоваться потерей очков у "Реала", чтобы приблизиться к мадридцам в турнирной таблице.Чемпионат Испании. 31 турГолы: Рамирес, 32, Родригес, 90: Камени, Росалес, Рикка, Эрнандес, Льоренте, Карлос (Родригес, 83), Ресио, Форнальс, Камачо, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Рамирес (Шарлес, 77).: Штеген, Маскерано, Альба, Юмтити, Матьё (Роберто, 46), Бускетс, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес, Суарес (Иньеста, 46), Месси, НеймарПредупреждения: Альба, 8, Неймар, 27, Юмтити, 33, Рикка, 37, Ресио, 45, Пеньяранда, 69, Карлос, 82, Маскерано, 87Удаления: Неймар, 65.