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Александр Григорян: после ситуации, как с Паршивлюком, или мировая, или вдребезги
Главный тренер "Анжи" Александр Григорян прокомментировал реакцию защитника Сергея Паршивлюка на замену в матче 22-го тура РФПЛ с "Зенитом" (1:1).
Позже, комментируя свою реакцию, футболист сообщил: "Просто неправильно меня поняли. Показывал, что свело ногу, не нужно было делать замену. Эмоции футболиста".
"Заменил Паршивлюка, потому что у него натянулась икроножная мышцы, а он нам очень нужен в следующем матче с "Крыльями Советов". Это всё эмоции… Через доктора он передал, что натянулась икроножная мышца.
На самом деле он лидер, очень дисциплинированный человек. Я убеждён, что правильно его поберёг. Ударили ли мы по рукам? Ну а как ещё? Иначе такое поведение недопустимо. Здесь или мировая, или вдребезги", - цитирует Григоряна "Чемпионат" со ссылкой на эфир телеканала "Наш футбол".
Позже, комментируя свою реакцию, футболист сообщил: "Просто неправильно меня поняли. Показывал, что свело ногу, не нужно было делать замену. Эмоции футболиста".
"Заменил Паршивлюка, потому что у него натянулась икроножная мышцы, а он нам очень нужен в следующем матче с "Крыльями Советов". Это всё эмоции… Через доктора он передал, что натянулась икроножная мышца.
На самом деле он лидер, очень дисциплинированный человек. Я убеждён, что правильно его поберёг. Ударили ли мы по рукам? Ну а как ещё? Иначе такое поведение недопустимо. Здесь или мировая, или вдребезги", - цитирует Григоряна "Чемпионат" со ссылкой на эфир телеканала "Наш футбол".
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