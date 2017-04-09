Антуан Гризманн: переход в "Реал"? Я ничего не исключаю, но я счастлив в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не стал исключать возможности перехода в мадридский "Реал"."Я ничего не исключаю, но я счастлив в "Атлетико", – приводит слова Гризманна Marca.Вчера Гризманн спас свою команду от поражения в мадридском дерби. Ранее в прессе появилась информация, что "Реал" намеревается приобрести француза в 2018 году, а Серхио Рамос заявил, что для таких игроков двери клуба всегда открыты.