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Антуан Гризманн: переход в "Реал"? Я ничего не исключаю, но я счастлив в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не стал исключать возможности перехода в мадридский "Реал".

"Я ничего не исключаю, но я счастлив в "Атлетико", – приводит слова Гризманна Marca.

Вчера Гризманн спас свою команду от поражения в мадридском дерби. Ранее в прессе появилась информация, что "Реал" намеревается приобрести француза в 2018 году, а Серхио Рамос заявил, что для таких игроков двери клуба всегда открыты.
Теги: Реал Атлетико Гризманн
Сегодня, 14:02
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 16:33) #
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online

Я НИЧЕГО НЕ ИСКЛЮЧАЮ, НО Я СЧАСТЛИВ В "АТЛЕТИКО
Такое чувство что уже одной ногой в реале smile
Регистрация: 14.12.2016
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