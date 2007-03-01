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"Спартак" победил в гостях "Уфу"

Лидер Премьер-лиги не позволит ЦСКА подобраться к себе по итогам тура: "Спартак" впервые в сезоне пробил пенальти и взял 3 очка на уфимском выезде. Таким образом, от "Зенита" красно-белые оторвались на 8 очков.

Чемпионат России

22 тур

"Уфа" - "Спартак" 1:3

Голы: Обляков, 85 - Глушаков, 38, Промес, 56 (пен.), Мельгарехо, 90+

Незабитый пенальти: Фатаи, 62


"Уфа": Беленов, Йокич, Никитин (Сысуев, 85), Аликин, Карп (Засеев, 46), Живоглядов, Ванек (Обляков, 61), Стоцкий, Пауревич, Кротов, Фатай

"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Таски, Дмитрий Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Промес, Адриано (Попов, 46), Луиш (Мельгарехо, 55)

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Теги: Спартак Уфа
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№99 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara
Цитата: Romella
у нас ещё будет время ..

Какое время? Для чего?

Марадона..иди в жопу..
Регистрация: 14.12.2011
№98 Написал: Rasmus (Сегодня, 16:33) #
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online

Спартак должен изжить болезнь потери концентрации.
Регистрация: 21.03.2017
№97 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GIZMO
Каррера правильно бросил сегодня все силы на победу,
именно сегодня был ключевой матч за чемпионство.

И эта победа низводит матч с Зенитом до ничего не решающего,
до пустышки, и это хорошо.

Всех поздравляю !

( хотя Спартак по-моему играл xpeново,
в плане реализации потенциально опасных атак . )

2007 3-1
Регистрация: 14.12.2011
№96 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 16:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Спартачи! Дзюба хотел титулов! Обратно возьмите!
Регистрация: 8.09.2012
№95 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:31) #
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Цитата: Romella
у нас ещё будет время ..

Какое время? Для чего?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№94 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
СМ победил по делу, и я не вижу причин, что бы он посыпался. И я не вижу причин для роста качества игры у нас и у коней, к сожалению.
Регистрация: 23.08.2016
№93 Написал: suvirinimas (Сегодня, 16:29) #
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online

Ну что, питерские расисты. Учитесь у Спартака как играть в футбол, как правильно делать трансферную компанию, как становиться чемпионом. Купили ненужного Спартаку Дзюбу и обрадовались. А он оказался бездарным игроком, но зато с длинным языком. Купили слабеньких игроков (за исключением Жулиано ) и захотели стать чемпионами. Смешно. Поздраляю Федуна за отличную трансферную компанию, а Спартак с заслуженным чемпионством! А что касается Зенита, то пока руководство будет делать ставку на таких игроков как Дэюба и Кокорин, чемпионами им не стать в ближайшем будущем.
Регистрация: 9.02.2014
№92 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
С Победой парни !!! Наш красно белый крейсер почти всех накрыл! Осталось немного !
Регистрация: 23.01.2012
№91 Написал: schtirlitz Ставрополь (Сегодня, 16:29) #
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online

Цитата: Св.Ин v.2
Не буду петь диферамбы - это первая качественная игра после перерыва.Пеналь на Кутепове- гомерический смех.Адрианои и Зе - потеря,кошмарная, особенно перед принципиальными играми.

Вот насчет качественной не совсем соглашусь. Проблема в том, что ленивые скоты бросили играть после второго гола. Как ни старался Ребров их вразумить - отдали мяч и расслабились. Как следствие - гол. Группа атаки в это время тоже хeрней занималась.
Можно было бы сказать, что устали, но играют то раз в неделю!
Регистрация: 23.07.2007
№90 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara
Рано радоваться, господа спартачи!

у нас ещё будет время ...и не тебе указывать
Регистрация: 14.12.2011
№89 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 16:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Главная хрень, что голешник сами себе привезли, завозившись с мячом у линии, вместо того чтобы выбить нахх.


Ну , наша оборона это известная история ,

я же про нашу спартаковскую атаку ,
настолько коряво запарывали подходы во 2-м тайме что смотреть было жутко,

гол Мельгарехо это скорее от усталости Уфы , от безнадёги ,
гол то вышел какой-то простоватый , студенческий ,

( а не вследствие умной комбинации и розыгрыша, как бы хотелось ).
Регистрация: 21.03.2009
№88 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
а если ничья то +8, да + 16апреля не проигрываете то вероятность 99,9

Лично я считаю главным матч с цска. они как всегда весну хорошо проходят да и игра налаживается. зениту не до золота нынче. там хаос и сумбур. поэтому кони главные конкуренты и с ними матч будет определяющий


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№87 Написал: olegan кениг (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FanatFCSM
Уфа до этого матча пропустила только 14 мячей за 21 тур и тут Спартак сразу 3 забили

Должны были забивать гораздо больше,но выручал Беленов(почему он не в сборной,не понятно).Всех с победой,команде СПАСИБО!
Регистрация: 19.03.2011
№86 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:28) #
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online

Все таки, как мне кажется, в прошлом туре, на 95-й минуте Антоха не просто забил гол, а как бэ выдавил какой-то "гнойный чирь невезухи".


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№85 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 16:26) #
  • 0
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tantara
ЦСКА сегодня обыгрывает бычков, и те же +6 от ближайшего претендента

а если ничья то +8, да + 16апреля не проигрываете то вероятность 99,9


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№84 Написал: igor78 Россия (Сегодня, 16:25) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всех с победой!!! Надеюсь Краснодар порадует
Регистрация: 23.11.2016
№83 Написал: GPS (Сегодня, 16:25) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: XERX
Беленов не в той команде,он монстр,ему нужно в более топовый клуб и бороться за оч высокие места!!!


Шестое место чемпа.. Вполне..))
Регистрация: 18.02.2011
№82 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:25) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara
А за 8 туров можно и с тройки вылететь.

Ну из тройки то точно не вылетим.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№81 Написал: degdim Казахстан, г.Астана (Сегодня, 16:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
gladio колет, Спартак побеждает! Ну, прям Красно-Белое КРЕМ-БРУЛЕ!!!


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В наших жилах - кровь Спартака. А у вас?
Регистрация: 16.01.2011
№80 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:22) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Romella
.осталось восемь финалов..

Вот именно. ЦСКА сегодня обыгрывает бычков, и те же +6 от ближайшего претендента. А за 8 туров можно и с тройки вылететь.

Рано радоваться, господа спартачи!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№79 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 4 звезды
а где сладкая парочка?:

дуэт заднеприводных временно потерялся в пространстве)))


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№78 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GIZMO
И эта победа низводит матч с Зенитом до ничего не решающего,
до пустышки, и это хорошо.

Ох, не надо так рассуждать...Не так давно был 2007 год. Каждое очко на вес золота. В буквальном смысле.


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№77 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:22) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: GIZMO
( хотя Спартак по-моему играл xpeново,
в плане реализации потенциально опасных атак . )

Главная хрень, что голешник сами себе привезли, завозившись с мячом у линии, вместо того чтобы выбить нахх. И еще несколько подобных моментов в защите было с потенциальными привозами.
Регистрация: 22.09.2009
№76 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
попова - накуй с пляжа, иблан долбаный...

Жму твою суровую руку - в сад, его, в Галатасарай, к ебеням - лишь бы не было....
Регистрация: 5.03.2017
№75 Написал: seryu Москва (Сегодня, 16:22) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: 4 звезды
а где сладкая парочка? stuck_out_tongue_closed_eyes

Репетируют песни из репертуара Булановой.
Регистрация: 17.03.2009
№74 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (4)

а где сладкая парочка? stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 7.12.2016
№73 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 16:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не буду петь диферамбы - это первая качественная игра после перерыва.Пеналь на Кутепове- гомерический смех.Адрианои и Зе - потеря,кошмарная, особенно перед принципиальными играми.
Регистрация: 5.03.2017
№72 Написал: trent (Сегодня, 16:17) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: achill
Цитата: trent
попова - накуй с пляжа, иблан долбаный...

Беленов-зверь. Если так судить, то Квинси вообще вывести и расстрелять...

Ну Квинси то сегодня напорол тоже немало...за такое по головке не гладят..такие моменты надо реализовывать и передачи вовремя отдавать...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№71 Написал: Бриг (Сегодня, 16:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Симпатичная команда Уфа, но не хватает последнего паса для завершения атак..Богданычу есть о чем подумать..Спартак, за счет своей атаки победил..еще ближе подошел к чемпионскому титулу...
Регистрация: 21.11.2016
№70 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 16:16) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это уже традиция : Забить 2 мяча,помаяться хернёй,и в доб.время снять все вопросы о победителе! Всех с победой!
Регистрация: 2.08.2015
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