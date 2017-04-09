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Три забитых мяча и потеря двух форвардов
Таковы итоги поездки "Спартака" в "Уфу", где лидеры чемпионата России обыграли местную команду с одноимённым названием со счётом 3-1. Адриано и Зе Луиш не доиграли до конца, но победу спартаковцам принесли другие люди. Подробнее о ней читайте в материале Rusfootball.info.
Наверняка воскресным утром в столице Башкирии у футболистов "Спартака", прибывших сюда накануне из Москвы, было приподнятое настроение. Вчера один из двух, по сути, оставшихся конкурентов в борьбе за золотые медали "Зенит" потерял очки там, где не должен был их терять - дома с "Анжи". Другому конкуренту явно не будет проще в игре, которая состоится чуть позже в Краснодаре. Да и соперник спартаковцев наверняка не успел полностью восстановиться от тяжёлого кубкового поражения от "Локомотива" на неделе.
Лидеры турнирной таблицы планомерно готовились к выезду на стадион "Нефтяник". Массимо Каррера не испытал особых проблем при выборе состава, где физически были готовы все, за исключением Давыдова, которому пробиться сквозь дуэт Зе Луиша и Адриано пробиться и так непросто. Темнокожие форварды сегодня вышли в стартовом составе вместе, тем самым образуя потенциальную ударную связку впереди. Правда, на сей раз итальянец предпочёл сыграть в четыре защитника, выбрав стандартную схему 4-4-2, при желании легко формирующуюся в мобильную 4-3-3 с выходом на первый план Промеса, героя последней игры красно-белых в чемпионате.
Хозяева, впрочем, не собирались сдаваться на милость победителя. Не пробившись в еврокубки через кубок страны, подопечные Сергея Семака всё ещё имеют реальные шансы попасть туда через чемпионат, ведь до "Краснодара", замыкающего еврокубковую зону, всего два очка. Да и история противостояний между "Уфой" и "Спартаком" говорила за первых. Москвичи в пяти матчах лишь раз одержали верх над уфимцами, при этом неизменно пропуская в каждой игре.
Семак не отказывается от приносящей успех схемы 5-3-2, благодаря которой его команда, забив всего 14 мячей, но и пропустив столько же за 21 матч, взлетела аж на пятую строчку турнирной таблицы. В 2017-ом году в играх с участием "Уфы" зрители ещё не видели больше одного забитого мяча, но разве это плохо, когда он чаще оказывается в чужих воротах? Правда на счету связки форвардов Кротова и Фатая всего 4 мяча в чемпионате, причём все они были забиты нигерийцем ещё в первой части чемпионата.
Разница в уровне исполнителей группы атаки могла сказаться уже на второй минуте встречи. Защитники хозяев не уследили за Промесом, который неожиданно оказался один перед Беленовым после разрезающего паса в исполнении Зе Луиша. Лучший в РФПЛ голкипер по части отражения ударов справился и на этот раз, сорвав аплодисменты тех местных болельщиков, кто болели за "Уфу". Если же считать всех, то, пожалуй, впервые собралось на "Нефтянике" в этом сезоне пятизначное количество человек - немалая заслуга в этом неугасающей популярности гостевой команды.
После того, как "Спартак" захватил инициативу, основным завершителем атак стал капитан спартаковцев Денис Глушаков. Сначала с парочкой его дальних ударов, попавших в створ, справился Беленов, но на 38-ой минуте был бессилен даже проводящий лучший сезон в карьере Александр. Удар Зе Луиша голкипер "Уфы" отбил так удачно для Глушакова, что тому ничего не оставалось сделать, кроме как подставить ногу и отправить мяч в пустые ворота хозяев поля.
Небольшая неразбериха после забитого мяча в обороне красно-белых не смогла привести к быстрому восстановлению статуса-кво. Мало того, на счету хозяев не было ни одного удара в створ ворот Артёма Реброва по итогам первой 45-минутки. У гостей же стоит отметить неплохую попытку удара со стороны Промеса, в моменте с которым вновь блестяще проявил себя Беленов. В конце тайма травму задней поверхности бедра получил Луис Адриано, которая не позволила ему продолжить встречу после перерыва. Вместо бразильца вышел Ивелин Попов.
Чуть позже травму получил и другой основной форвард спартаковцев. Зе Луишу пришлось уйти с поля на 51-ой минуте. Семак ответил собственной заменой в виде Карпа на Засеева. Эти замены не произвели фантастический перелом в игре, но кое-что фантастическое вскоре всё же произошло. Сергей Лапочкин, родом из Санкт-Петербурга, дал право "Спартаку" на пенальти, первый раз в этом сезоне. Мяч после удара Зобнина в створ ворот Беленова угодил в немного оттопыренную руку Никитина - этого хватило для свистка арбитра. Промес уверенно увеличил преимущество "Спартака" до двух мячей, хотя Беленов вновь угадал направление удара оппонента с 11-метровой отметки.
Не успели спартаковские болельщики удивиться подобному развитию событий, как Лапочкин вернул должок уфимцам. Кутепов придержал Засеева в собственной штрафной, попутно зацепив его ногой. Фатай вызвался пробить стандартное положение, но с его бесхитростным ударом великолепно справился Ребров, оставив свои ворота в неприкосновенности после первого удара в створ ворот от хозяев поля.
После такого развития событий "Уфе" тяжело было восстановить своё психологическое состояние. Поначалу хозяева владели мячом как-то на автомате, словно уже не веря, что сегодня можно набрать очки. Надежду на чудо дал удар головой в падении от Облякова, вышедшего на замену во втором тайме, распечатавшего ворота Реброва. Но затем было спасение всё того же Беленова, вновь непостижимым каким-то образом отразившего удар Попова в упор, гол Мельгарехо уже на добавленных минутах встречи, а у чужих ворот ничего...
"Спартак", одержав, по сути, уверенную победу, столь же уверенно довёл своё преимущество в турнирной таблице над "Зенитом" до 8 очков, а ЦСКА сохранит своё шестиочковое отставание от красно-белых только в случае победы в гостях над "Краснодаром". Давно небо над шансами "Спартака" на чемпионство не было таким безоблачным. Лишь некоторые ползущие серые облака, как под Аустерлицем у Толстого, которые ещё оставляют надежду самым оптимистичным болельщикам ЦСКА и "Зенита".
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Чемпионат России, 22 тур
"Уфа" (Уфа) 1-3 "Спартак" (Москва)
Голы: Обляков, 85 - Глушаков, 38; Промес, 55 (с пен.); Мельгарехо, 90+1
"Уфа": Беленов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Аликин, Карп (Засеев, 46), Живоглядов, Ванек (Обляков, 56), Стоцкий, Пауревич, Кротов, Фатай
"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Промес, Адриано (Попов, 46), Зе Луиш (Мельгарехо, 51)
Предупреждения: Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89
Незабитый пенальти: Фатай, 62
"Уфа" (Уфа) 1-3 "Спартак" (Москва)
Голы: Обляков, 85 - Глушаков, 38; Промес, 55 (с пен.); Мельгарехо, 90+1
"Уфа": Беленов, Йокич, Никитин (Сысуев, 82), Аликин, Карп (Засеев, 46), Живоглядов, Ванек (Обляков, 56), Стоцкий, Пауревич, Кротов, Фатай
"Спартак": Ребров, Джикия, Кутепов, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Глушаков, Промес, Адриано (Попов, 46), Зе Луиш (Мельгарехо, 51)
Предупреждения: Ванек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89
Незабитый пенальти: Фатай, 62
Наверняка воскресным утром в столице Башкирии у футболистов "Спартака", прибывших сюда накануне из Москвы, было приподнятое настроение. Вчера один из двух, по сути, оставшихся конкурентов в борьбе за золотые медали "Зенит" потерял очки там, где не должен был их терять - дома с "Анжи". Другому конкуренту явно не будет проще в игре, которая состоится чуть позже в Краснодаре. Да и соперник спартаковцев наверняка не успел полностью восстановиться от тяжёлого кубкового поражения от "Локомотива" на неделе.
Лидеры турнирной таблицы планомерно готовились к выезду на стадион "Нефтяник". Массимо Каррера не испытал особых проблем при выборе состава, где физически были готовы все, за исключением Давыдова, которому пробиться сквозь дуэт Зе Луиша и Адриано пробиться и так непросто. Темнокожие форварды сегодня вышли в стартовом составе вместе, тем самым образуя потенциальную ударную связку впереди. Правда, на сей раз итальянец предпочёл сыграть в четыре защитника, выбрав стандартную схему 4-4-2, при желании легко формирующуюся в мобильную 4-3-3 с выходом на первый план Промеса, героя последней игры красно-белых в чемпионате.
Хозяева, впрочем, не собирались сдаваться на милость победителя. Не пробившись в еврокубки через кубок страны, подопечные Сергея Семака всё ещё имеют реальные шансы попасть туда через чемпионат, ведь до "Краснодара", замыкающего еврокубковую зону, всего два очка. Да и история противостояний между "Уфой" и "Спартаком" говорила за первых. Москвичи в пяти матчах лишь раз одержали верх над уфимцами, при этом неизменно пропуская в каждой игре.
Семак не отказывается от приносящей успех схемы 5-3-2, благодаря которой его команда, забив всего 14 мячей, но и пропустив столько же за 21 матч, взлетела аж на пятую строчку турнирной таблицы. В 2017-ом году в играх с участием "Уфы" зрители ещё не видели больше одного забитого мяча, но разве это плохо, когда он чаще оказывается в чужих воротах? Правда на счету связки форвардов Кротова и Фатая всего 4 мяча в чемпионате, причём все они были забиты нигерийцем ещё в первой части чемпионата.
Разница в уровне исполнителей группы атаки могла сказаться уже на второй минуте встречи. Защитники хозяев не уследили за Промесом, который неожиданно оказался один перед Беленовым после разрезающего паса в исполнении Зе Луиша. Лучший в РФПЛ голкипер по части отражения ударов справился и на этот раз, сорвав аплодисменты тех местных болельщиков, кто болели за "Уфу". Если же считать всех, то, пожалуй, впервые собралось на "Нефтянике" в этом сезоне пятизначное количество человек - немалая заслуга в этом неугасающей популярности гостевой команды.
После того, как "Спартак" захватил инициативу, основным завершителем атак стал капитан спартаковцев Денис Глушаков. Сначала с парочкой его дальних ударов, попавших в створ, справился Беленов, но на 38-ой минуте был бессилен даже проводящий лучший сезон в карьере Александр. Удар Зе Луиша голкипер "Уфы" отбил так удачно для Глушакова, что тому ничего не оставалось сделать, кроме как подставить ногу и отправить мяч в пустые ворота хозяев поля.
Небольшая неразбериха после забитого мяча в обороне красно-белых не смогла привести к быстрому восстановлению статуса-кво. Мало того, на счету хозяев не было ни одного удара в створ ворот Артёма Реброва по итогам первой 45-минутки. У гостей же стоит отметить неплохую попытку удара со стороны Промеса, в моменте с которым вновь блестяще проявил себя Беленов. В конце тайма травму задней поверхности бедра получил Луис Адриано, которая не позволила ему продолжить встречу после перерыва. Вместо бразильца вышел Ивелин Попов.
Чуть позже травму получил и другой основной форвард спартаковцев. Зе Луишу пришлось уйти с поля на 51-ой минуте. Семак ответил собственной заменой в виде Карпа на Засеева. Эти замены не произвели фантастический перелом в игре, но кое-что фантастическое вскоре всё же произошло. Сергей Лапочкин, родом из Санкт-Петербурга, дал право "Спартаку" на пенальти, первый раз в этом сезоне. Мяч после удара Зобнина в створ ворот Беленова угодил в немного оттопыренную руку Никитина - этого хватило для свистка арбитра. Промес уверенно увеличил преимущество "Спартака" до двух мячей, хотя Беленов вновь угадал направление удара оппонента с 11-метровой отметки.
Не успели спартаковские болельщики удивиться подобному развитию событий, как Лапочкин вернул должок уфимцам. Кутепов придержал Засеева в собственной штрафной, попутно зацепив его ногой. Фатай вызвался пробить стандартное положение, но с его бесхитростным ударом великолепно справился Ребров, оставив свои ворота в неприкосновенности после первого удара в створ ворот от хозяев поля.
После такого развития событий "Уфе" тяжело было восстановить своё психологическое состояние. Поначалу хозяева владели мячом как-то на автомате, словно уже не веря, что сегодня можно набрать очки. Надежду на чудо дал удар головой в падении от Облякова, вышедшего на замену во втором тайме, распечатавшего ворота Реброва. Но затем было спасение всё того же Беленова, вновь непостижимым каким-то образом отразившего удар Попова в упор, гол Мельгарехо уже на добавленных минутах встречи, а у чужих ворот ничего...
"Спартак", одержав, по сути, уверенную победу, столь же уверенно довёл своё преимущество в турнирной таблице над "Зенитом" до 8 очков, а ЦСКА сохранит своё шестиочковое отставание от красно-белых только в случае победы в гостях над "Краснодаром". Давно небо над шансами "Спартака" на чемпионство не было таким безоблачным. Лишь некоторые ползущие серые облака, как под Аустерлицем у Толстого, которые ещё оставляют надежду самым оптимистичным болельщикам ЦСКА и "Зенита".
Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
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