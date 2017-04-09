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Мамаев и Смолов сыграют против ЦСКА с первых минут

Стал известен состав "Краснодара" на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Краснодар": Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Самбрано, Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Мамаев, Смолов.

Запасные - Синицын, Сафонов, Шишкин, Налдо, Быстров, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Комличенко, Вандерсон.
Теги: Краснодар
Сегодня, 16:03
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№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 16:15) #
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В матче против ослов лопоухих готов болеть даже за Мамаева!
Регистрация: 17.03.2017
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