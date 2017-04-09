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Сергей Семак: не думаю, что у "Уфы" есть психологические проблемы

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак высказался относительно домашней игры чемпионата России против "Спартака" (1:3).

"Не думаю, что у нас есть психологические проблемы. Хороший настрой, предыдущие матчи были неплохими по качеству. Наверное, в первом тайме не получилась игра, потому что после упущенного шанса выйти в финал Кубка на действиях футболистов остался какой-то отпечаток.

Первый тайм мне совершенно не понравился, во втором нам удавалось создавать моменты. Это мое решение, что бьет пенальти Фатай", – цитирует Семака ТАСС.
Теги: Семак Уфа
Сегодня, 17:56
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