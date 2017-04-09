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Над чашей стадиона "Краснодара" во время матча с ЦСКА появилась радуга (фото, видео)

Интересное и красивое природное явление имеют возможность наблюдать зрители матча "Краснодар" - ЦСКА. Как сообщает корреспондент Rusfootball.info, над чашей стадиона "быков" появилась радуга.



Теги: Краснодар ЦСКА Фото Rвидео
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
символично- для города с хорошей аурей..
Регистрация: 20.10.2012
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