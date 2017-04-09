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Ари и Бухаров остались в запасе на матч "Локомотива" и "Ростова"

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Ростовом".

"Локомотив": Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон.

"Ростов": Медведев, Мевля, Кудряшов, Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Теги: Локомотив Ростов
Сегодня, 18:09
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что за состав..? Ари, Фарфана нет.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
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