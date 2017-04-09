Ари и Бухаров остались в запасе на матч "Локомотива" и "Ростова"

Стали известны стартовые составы команд на матч 22-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Ростовом".: Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Майкон.: Медведев, Мевля, Кудряшов, Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.