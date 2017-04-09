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Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 22-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Уфой" (3:1).
- Об игре:
"Спартак" выполнил свою задачу. Команда провела хороший матч. Были ошибки, опять пижонство и недооценка соперника, но эта болезнь, как мне кажется, скоро искоренится из команды. Хотел бы отметить, что вновь матч с участием "Спартака" получается крайне результативным. Это вряд ли может понравиться игрокам "Уфы", но точно нравится спартаковцам и нейтральным болельщикам футбола.
- О судействе:
Вновь мы увидели просто безобразное судейство. И дело не только в пенальти в ворота "Спартака", дело в уровне. Если пенальти в ворота "Уфы" - это 50 на 50, то пенальти в ворота москвичей - это просто какой-то абсурд! Такие пенальти тогда в каждом матче можно штук по 20 назначать. Безобразие полнейшее! Кутепов соперника вообще не трогал. А если бы футболист "Уфы" реализовал 11-метровый?! Что дальше-то было бы?!
Мне бы хотелось, чтобы этот арбитр сам пересмотрел этот пенальти. Правильно футболисты "Спартака" стояли и улыбались после этого решения. Ничего другого в такой ситуации просто не остаётся. Это "Ералаш"! Мне остаётся только догадываться, почему такие решения принимались.
- Об игре Георгия Джикии:
Мне он понравился. Первый тайм вообще уникальный получился в его исполнении! Это был его дебют, но он читал игру, отдавался матчу полностью. Тем не менее, гол "Спартак" пропустил из центральной зоны, и я не пойму смысла от игры в три защитника. Лично я против такой тактической расстановки. Система должна работать как часы, здесь же бывают регулярные сбои при игре в обороне. В пропущенном мяче виноваты все защитники, перекладывавшие друг на друга ответственность. Был бы соперник более опытный - он бы только так наказывал "Спартак" за такую игру в обороне. А в целом, Джикия - хороший игрок, который понадобится сборной России.
- О травмах Зе Луиша и Луиса Адриано:
Без них будет крайне тяжело, хотя, как мне кажется, к игре с "Зенитом" они поправятся. Когда я увидел сегодня тройку игроков в атаке в лице Промеса, Адриано и Зе Луиша - я понял, что "Спартак" сегодня без забитых мячей не уйдёт с поля.
Мне также очень понравилась игра Глушакова. Он стал ведущим игроком клуба, вместе с Зобниным Денис в центре поля делает всю погоду. Их игра в центре поля - это половина победы для команды. Вот вам и связка двух опорников для нашей сборной. Зобнину ещё есть куда прогрессировать, то Глушаков очень сильно прибавил.
- О матче против "Зенита":
Хочу увидеть красивый футбол. Возможно, "Спартак" раскачает этот "Зенит", который сыграл против "Анжи" просто убого. То ли они "сплавляют" Луческу, то ли они играть не хотят. Хотя питерцы в любом случае дадут "Спартаку" бой, но против "Анжи" играл просто в анти-футбол. На игру Дзюбы, который ходит пешком и раздаёт одно интервью за другим, просто противно смотреть.
- Об игре:
"Спартак" выполнил свою задачу. Команда провела хороший матч. Были ошибки, опять пижонство и недооценка соперника, но эта болезнь, как мне кажется, скоро искоренится из команды. Хотел бы отметить, что вновь матч с участием "Спартака" получается крайне результативным. Это вряд ли может понравиться игрокам "Уфы", но точно нравится спартаковцам и нейтральным болельщикам футбола.
- О судействе:
Вновь мы увидели просто безобразное судейство. И дело не только в пенальти в ворота "Спартака", дело в уровне. Если пенальти в ворота "Уфы" - это 50 на 50, то пенальти в ворота москвичей - это просто какой-то абсурд! Такие пенальти тогда в каждом матче можно штук по 20 назначать. Безобразие полнейшее! Кутепов соперника вообще не трогал. А если бы футболист "Уфы" реализовал 11-метровый?! Что дальше-то было бы?!
Мне бы хотелось, чтобы этот арбитр сам пересмотрел этот пенальти. Правильно футболисты "Спартака" стояли и улыбались после этого решения. Ничего другого в такой ситуации просто не остаётся. Это "Ералаш"! Мне остаётся только догадываться, почему такие решения принимались.
- Об игре Георгия Джикии:
Мне он понравился. Первый тайм вообще уникальный получился в его исполнении! Это был его дебют, но он читал игру, отдавался матчу полностью. Тем не менее, гол "Спартак" пропустил из центральной зоны, и я не пойму смысла от игры в три защитника. Лично я против такой тактической расстановки. Система должна работать как часы, здесь же бывают регулярные сбои при игре в обороне. В пропущенном мяче виноваты все защитники, перекладывавшие друг на друга ответственность. Был бы соперник более опытный - он бы только так наказывал "Спартак" за такую игру в обороне. А в целом, Джикия - хороший игрок, который понадобится сборной России.
- О травмах Зе Луиша и Луиса Адриано:
Без них будет крайне тяжело, хотя, как мне кажется, к игре с "Зенитом" они поправятся. Когда я увидел сегодня тройку игроков в атаке в лице Промеса, Адриано и Зе Луиша - я понял, что "Спартак" сегодня без забитых мячей не уйдёт с поля.
Мне также очень понравилась игра Глушакова. Он стал ведущим игроком клуба, вместе с Зобниным Денис в центре поля делает всю погоду. Их игра в центре поля - это половина победы для команды. Вот вам и связка двух опорников для нашей сборной. Зобнину ещё есть куда прогрессировать, то Глушаков очень сильно прибавил.
- О матче против "Зенита":
Хочу увидеть красивый футбол. Возможно, "Спартак" раскачает этот "Зенит", который сыграл против "Анжи" просто убого. То ли они "сплавляют" Луческу, то ли они играть не хотят. Хотя питерцы в любом случае дадут "Спартаку" бой, но против "Анжи" играл просто в анти-футбол. На игру Дзюбы, который ходит пешком и раздаёт одно интервью за другим, просто противно смотреть.
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