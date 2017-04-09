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Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 22-го тура Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Уфой" (3:1).

- Об игре:

"Спартак" выполнил свою задачу. Команда провела хороший матч. Были ошибки, опять пижонство и недооценка соперника, но эта болезнь, как мне кажется, скоро искоренится из команды. Хотел бы отметить, что вновь матч с участием "Спартака" получается крайне результативным. Это вряд ли может понравиться игрокам "Уфы", но точно нравится спартаковцам и нейтральным болельщикам футбола.

- О судействе:

Вновь мы увидели просто безобразное судейство. И дело не только в пенальти в ворота "Спартака", дело в уровне. Если пенальти в ворота "Уфы" - это 50 на 50, то пенальти в ворота москвичей - это просто какой-то абсурд! Такие пенальти тогда в каждом матче можно штук по 20 назначать. Безобразие полнейшее! Кутепов соперника вообще не трогал. А если бы футболист "Уфы" реализовал 11-метровый?! Что дальше-то было бы?!

Мне бы хотелось, чтобы этот арбитр сам пересмотрел этот пенальти. Правильно футболисты "Спартака" стояли и улыбались после этого решения. Ничего другого в такой ситуации просто не остаётся. Это "Ералаш"! Мне остаётся только догадываться, почему такие решения принимались.

- Об игре Георгия Джикии:

Мне он понравился. Первый тайм вообще уникальный получился в его исполнении! Это был его дебют, но он читал игру, отдавался матчу полностью. Тем не менее, гол "Спартак" пропустил из центральной зоны, и я не пойму смысла от игры в три защитника. Лично я против такой тактической расстановки. Система должна работать как часы, здесь же бывают регулярные сбои при игре в обороне. В пропущенном мяче виноваты все защитники, перекладывавшие друг на друга ответственность. Был бы соперник более опытный - он бы только так наказывал "Спартак" за такую игру в обороне. А в целом, Джикия - хороший игрок, который понадобится сборной России.

- О травмах Зе Луиша и Луиса Адриано:

Без них будет крайне тяжело, хотя, как мне кажется, к игре с "Зенитом" они поправятся. Когда я увидел сегодня тройку игроков в атаке в лице Промеса, Адриано и Зе Луиша - я понял, что "Спартак" сегодня без забитых мячей не уйдёт с поля.

Мне также очень понравилась игра Глушакова. Он стал ведущим игроком клуба, вместе с Зобниным Денис в центре поля делает всю погоду. Их игра в центре поля - это половина победы для команды. Вот вам и связка двух опорников для нашей сборной. Зобнину ещё есть куда прогрессировать, то Глушаков очень сильно прибавил.

- О матче против "Зенита":

Хочу увидеть красивый футбол. Возможно, "Спартак" раскачает этот "Зенит", который сыграл против "Анжи" просто убого. То ли они "сплавляют" Луческу, то ли они играть не хотят. Хотя питерцы в любом случае дадут "Спартаку" бой, но против "Анжи" играл просто в анти-футбол. На игру Дзюбы, который ходит пешком и раздаёт одно интервью за другим, просто противно смотреть.
Теги: Рейнгольд Спартак Уфа
Сегодня, 18:37
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5
(5)
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:03) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: barscool
ВАЛЕРИЙ РЕЙНГОЛЬД: ЭТО "ЕРАЛАШ"! ПРАВИЛЬНО, ЧТО ИГРОКИ "СПАРТАКА" УЛЫБАЛИСЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДЬИ...

Ералаш это что вы пишите и думаете,вот это и есть ералаш...Надеюсь что 16 числа будешь пускать мыльные пузыри....

Надеешься?Странно...еще вчера вы были уверенны в победе зины над Спартаком...но анжи вас опустил на землю,только надежда и осталась...
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Может и сплавляют..но единства не видно в команде..Как то сдал Мак, Жулиано..Шатов чудит..какое-то глухое брожение...А Дзюбе правда, пора на покой..в эксперты, что ли..Такое впечатле, что когда происходит разбор игры, происходят такие диалоги..Ты куда бежал? Коуч, куда сказали туда и бежал..А ты пас кому дал, кому сказали тому и дал..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 18:57) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец старый еврей,здорово он "Деревянного"Дзюбу зацепил!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50) #
  • -18
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
ВАЛЕРИЙ РЕЙНГОЛЬД: ЭТО "ЕРАЛАШ"! ПРАВИЛЬНО, ЧТО ИГРОКИ "СПАРТАКА" УЛЫБАЛИСЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ СУДЬИ...

Ералаш это что вы пишите и думаете,вот это и есть ералаш...Надеюсь что 16 числа будешь пускать мыльные пузыри....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:49) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
про дзюбу вточку)))
Регистрация: 3.11.2016
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