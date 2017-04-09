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"Быки" заразили "армейцев" ничейным вирусом. "Краснодар" и ЦСКА разошлись миром на Кубани
Подопечные Игоря Шалимова в третий раз кряду поделили очки со своим соперником и расписали четвертую ничью после зимнего перерыва. Rusfootball.info рассказывает о главном матче 22-го тура РФПЛ.
Пересечение целей
Поединок в Краснодаре, куда на огонек заглянул ЦСКА, и так явно претендовал на роль центрального, а дополнительную перчинку схватке "быков" и "армейцев" добавляло то, что обоих соперников вряд ли устраивал ничейный результат, и при этом они вынуждены были поглядывать как друг на друга, так и в противоположные стороны.
"Краснодар" на данный момент сражается, прежде всего, за право вновь представлять Россию в Лиге Европы. Поскольку пятая позиция практически наверняка не будет проходной на международную арену, подопечным Шалимова необходимо сохранить оккупированную ими нынче четвертую строчку. Виктория могла обеспечить южанам отрыв от ближайшего преследователя, как минимум, в три пункта, что при нынешней плотности в середине таблицы уже можно считать неплохим заделом.
С другой стороны, у "быков" сохранялись шансы на то, чтобы побороться за второй в их истории комплект бронзовых медалей, а, возможно, и путевку в главный еврокубок. И в этом смысле победа над ЦСКА им бы очень пригодилась, поскольку позволила бы сократить отставание от команды Виктора Гончаренко, а заодно и от "Зенита", оступившегося во вчерашней схватке с "Анжи".
"Красно-синие", тем временем, стараются догнать лидирующий "Спартак", а при такой задаче терять очки нельзя вообще. Кроме того, "армейцам" приходится думать и о более приземленных вещах, то есть, втором месте, за которое им, возможно, придется до последнего сражаться с питерцами. В общем, на Кубань ЦСКА летел исключительно за победным результатом, позволявшим ему достичь сразу трех локальных целей: не дать убежать в совсем уж неприятный отрыв "красно-белым", которые за полчаса до начала встречи в Краснодаре обыграли "Уфу", обойти допустивший осечку "Зенит" и смахнуть с хвоста "быков".
Диспозиция перед боем
Каждый из наставников вынужден был иметь дело с пробоинами в составе своей команды. Игорь Шалимов не мог рассчитывать на помощь Калешина и Ари, а его визави вынужден был обходиться без Алексея Березуцкого с Дзагоевым и оставить на скамейке затемпературившего Тошича.
Звенел металл…
Начали команды с места в карьер. Буквально сразу же после стартового свистка Каборе здорово пробросил мяч по правому флангу на Смолова, тот опасно прострелил, но Василий Березуцкий прервал эту передачу.
Ответ ЦСКА был мгновенным и едва не стал смертоносным. Головин от правой бровки высокой подачей отыскал на дальнему углу вратарской Ионова, Алексей с лету пробивал в упор, однако Крицюк успел подставить руку, от которой мяч угодил в штангу.
Каркас ворот вообще до перерыва явно играл за "Краснодар", ведь позднее тот же Васин, откликнувшись на подачу Натхо от углового флага и оставив в дураках своего опекуна, нанес головой с отскоком от газона совершенно мертвый для Крицюка удар, но попал в перекладину.
Вообще, "армейцы" в первом тайме смотрелись значительно острее соперника. У "быков" и моментов-то серьезных не было. Смолов пробивал в стойку и рядом с ней, однако делал это после свистков арбитра. Кроме этого у подшефных Шалимова можно отметить разве что хитрый розыгрыш корнера, по итогам коего Петров неудачно навесил на Гранквиста.
А вот команда Виктора Гончаренко творила остроту в чужих владениях регулярно. Не считая упомянутых выше ударов по металлу, был опасный выстрел Витиньо со штрафного (Крицюк дернулся в другую сторону, поймав сам себя на противоходе, и бессильным взглядом провожал мяч, который просвистел в паре метров от штанги), мощный удар бразильского форварда после отличного паса Головина (в этом эпизоде вратарь "Краснодара" сыграл здорово), а незадолго до "антракта" Фернандес воспользовался отличным забросом от партнера, оттер корпусом Рамиреса (тот в первой половине откровенно не справлялся с "новым русским") и то ли пробил, то ли прострелил, а Ионову не хватило каких-то сантиметров, дабы переправить мяч в сетку.
Что интересно, несмотря на достаточно большое количество острых моментов, игра до перерыва проходила в среднем темпе: соперники подолгу разыгрывали мяч и явно побаивались друг друга.
Не было ни гроша, да вдруг алтын
Начало второго тайма стало прямым продолжением первого: команды действовали неспешно, а моменты возникали у ворот "Краснодара". Сначала Витиньо из-за штрафной направил мяч по очень хитрой траектории, застав врасплох Крицюка, коему снова повезло с тем, что удар пришелся мимо створа. Затем Натхо со штрафного послал мяч во вратарской угол, однако на сей раз кипер "быков" был начеку.
И вдруг хозяева вышли вперед! Классон первым успел на отскок к линии штрафной, а Березуцкий, прыгая в зубодробительный подкат, опоздал и зацепил ногу шведа, который радостно завалился на газон. Сергей Иванов даже не раздумывал, сразу же указав на "точку" (это был первый пенальти, назначенный в ворота ЦСКА по ходу нынешнего чемпионата!). Над кубанским суперстадионом пошел дождь, и под его аккомпанемент Смолов ударом по центру размочил и счет – Акинфеев гадал и остался ни с чем, рухнув на левый бок.
Двенадцатый гол форварда "Краснодара", коим он упрочил свое лидерство в гонке снайперов.
Почин Понтуса
Виктор Гончаренко, выждав чуть больше десятка минут и поняв, что у его подопечных именно сейчас, когда забивать нужно обязательно, в атаке ничего не выходит, бросил в бой Оланаре и не совсем здорового Тошича.
Однако помощь пришла не от них. Во времена Слуцкого Вернблум при необходимости отыгрываться частенько на финише матчей занимал позицию центрфорварда. Но на сей раз Понтус забил типичный гол опорника: подобрал отскок, обработал мяч и разрядил свою пушку в правый нижний угол. Гранквист закрыл своему голкиперу обзор, потому Крицюк прыгнул слишком поздно и, хоть и зацепил мяч, помешать тому проследовать в сетку не сумел.
Первый гол шведского хавбека в текущем розыгрыше РФПЛ!
И где вы были раньше?
А вот теперь "быки" активизировались и помчались вперед, явно давая понять, что им нужна победа. Вполне мог поразить ворота своей бывшей команды Мамаева, когда мяч после его удара срикошетил под перекладину "армейских" ворот, однако Акинфеев спас гостей. Справился он и с опасным выстрелом Смолова. Ну а Гранквисту, наверное, будет сниться в кошмарах розыгрыш углового на первой добавленной минуте, после коего он чудом не протолкнул мяч в уже практически пустые ворота. Рвать на голове волосы, если бы они у него были, мог и вышедший на замену Лаборде: ошибка "красно-синих" позволила хозяевам убежать в контратаку два в одного, но Рикардо слишком далеко отпустил мяч, и Васин выбил его за боковую линию.
ЦСКА, впрочем, также мог уехать домой с тремя очками. Причем стараниями… Мартыновича! Его слабый пас на Крицюка едва не перехватил Ионов, коего лишь на какое-то мгновение опередил кипер "Краснодара".
Праздник для конкурентов
Думается, финальный свисток вызвал чувство разочарования у поклонников обеих команд, зато весьма порадовал их конкурентов. ЦСКА оборвал трехматчевую серию поражений на поле "быков", но не смог обойти "Зенит" и позволил "Спартаку" уйти вперед аж на восемь очков. Кубанцы же усложнили себе жизнь в борьбе за четвертое место и упустили шанс приблизиться к пьедесталу почета.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Пересечение целей
Поединок в Краснодаре, куда на огонек заглянул ЦСКА, и так явно претендовал на роль центрального, а дополнительную перчинку схватке "быков" и "армейцев" добавляло то, что обоих соперников вряд ли устраивал ничейный результат, и при этом они вынуждены были поглядывать как друг на друга, так и в противоположные стороны.
"Краснодар" на данный момент сражается, прежде всего, за право вновь представлять Россию в Лиге Европы. Поскольку пятая позиция практически наверняка не будет проходной на международную арену, подопечным Шалимова необходимо сохранить оккупированную ими нынче четвертую строчку. Виктория могла обеспечить южанам отрыв от ближайшего преследователя, как минимум, в три пункта, что при нынешней плотности в середине таблицы уже можно считать неплохим заделом.
С другой стороны, у "быков" сохранялись шансы на то, чтобы побороться за второй в их истории комплект бронзовых медалей, а, возможно, и путевку в главный еврокубок. И в этом смысле победа над ЦСКА им бы очень пригодилась, поскольку позволила бы сократить отставание от команды Виктора Гончаренко, а заодно и от "Зенита", оступившегося во вчерашней схватке с "Анжи".
"Красно-синие", тем временем, стараются догнать лидирующий "Спартак", а при такой задаче терять очки нельзя вообще. Кроме того, "армейцам" приходится думать и о более приземленных вещах, то есть, втором месте, за которое им, возможно, придется до последнего сражаться с питерцами. В общем, на Кубань ЦСКА летел исключительно за победным результатом, позволявшим ему достичь сразу трех локальных целей: не дать убежать в совсем уж неприятный отрыв "красно-белым", которые за полчаса до начала встречи в Краснодаре обыграли "Уфу", обойти допустивший осечку "Зенит" и смахнуть с хвоста "быков".
Диспозиция перед боем
Каждый из наставников вынужден был иметь дело с пробоинами в составе своей команды. Игорь Шалимов не мог рассчитывать на помощь Калешина и Ари, а его визави вынужден был обходиться без Алексея Березуцкого с Дзагоевым и оставить на скамейке затемпературившего Тошича.
Звенел металл…
Начали команды с места в карьер. Буквально сразу же после стартового свистка Каборе здорово пробросил мяч по правому флангу на Смолова, тот опасно прострелил, но Василий Березуцкий прервал эту передачу.
Ответ ЦСКА был мгновенным и едва не стал смертоносным. Головин от правой бровки высокой подачей отыскал на дальнему углу вратарской Ионова, Алексей с лету пробивал в упор, однако Крицюк успел подставить руку, от которой мяч угодил в штангу.
Каркас ворот вообще до перерыва явно играл за "Краснодар", ведь позднее тот же Васин, откликнувшись на подачу Натхо от углового флага и оставив в дураках своего опекуна, нанес головой с отскоком от газона совершенно мертвый для Крицюка удар, но попал в перекладину.
Вообще, "армейцы" в первом тайме смотрелись значительно острее соперника. У "быков" и моментов-то серьезных не было. Смолов пробивал в стойку и рядом с ней, однако делал это после свистков арбитра. Кроме этого у подшефных Шалимова можно отметить разве что хитрый розыгрыш корнера, по итогам коего Петров неудачно навесил на Гранквиста.
А вот команда Виктора Гончаренко творила остроту в чужих владениях регулярно. Не считая упомянутых выше ударов по металлу, был опасный выстрел Витиньо со штрафного (Крицюк дернулся в другую сторону, поймав сам себя на противоходе, и бессильным взглядом провожал мяч, который просвистел в паре метров от штанги), мощный удар бразильского форварда после отличного паса Головина (в этом эпизоде вратарь "Краснодара" сыграл здорово), а незадолго до "антракта" Фернандес воспользовался отличным забросом от партнера, оттер корпусом Рамиреса (тот в первой половине откровенно не справлялся с "новым русским") и то ли пробил, то ли прострелил, а Ионову не хватило каких-то сантиметров, дабы переправить мяч в сетку.
Что интересно, несмотря на достаточно большое количество острых моментов, игра до перерыва проходила в среднем темпе: соперники подолгу разыгрывали мяч и явно побаивались друг друга.
Не было ни гроша, да вдруг алтын
Начало второго тайма стало прямым продолжением первого: команды действовали неспешно, а моменты возникали у ворот "Краснодара". Сначала Витиньо из-за штрафной направил мяч по очень хитрой траектории, застав врасплох Крицюка, коему снова повезло с тем, что удар пришелся мимо створа. Затем Натхо со штрафного послал мяч во вратарской угол, однако на сей раз кипер "быков" был начеку.
И вдруг хозяева вышли вперед! Классон первым успел на отскок к линии штрафной, а Березуцкий, прыгая в зубодробительный подкат, опоздал и зацепил ногу шведа, который радостно завалился на газон. Сергей Иванов даже не раздумывал, сразу же указав на "точку" (это был первый пенальти, назначенный в ворота ЦСКА по ходу нынешнего чемпионата!). Над кубанским суперстадионом пошел дождь, и под его аккомпанемент Смолов ударом по центру размочил и счет – Акинфеев гадал и остался ни с чем, рухнув на левый бок.
Двенадцатый гол форварда "Краснодара", коим он упрочил свое лидерство в гонке снайперов.
Почин Понтуса
Виктор Гончаренко, выждав чуть больше десятка минут и поняв, что у его подопечных именно сейчас, когда забивать нужно обязательно, в атаке ничего не выходит, бросил в бой Оланаре и не совсем здорового Тошича.
Однако помощь пришла не от них. Во времена Слуцкого Вернблум при необходимости отыгрываться частенько на финише матчей занимал позицию центрфорварда. Но на сей раз Понтус забил типичный гол опорника: подобрал отскок, обработал мяч и разрядил свою пушку в правый нижний угол. Гранквист закрыл своему голкиперу обзор, потому Крицюк прыгнул слишком поздно и, хоть и зацепил мяч, помешать тому проследовать в сетку не сумел.
Первый гол шведского хавбека в текущем розыгрыше РФПЛ!
И где вы были раньше?
А вот теперь "быки" активизировались и помчались вперед, явно давая понять, что им нужна победа. Вполне мог поразить ворота своей бывшей команды Мамаева, когда мяч после его удара срикошетил под перекладину "армейских" ворот, однако Акинфеев спас гостей. Справился он и с опасным выстрелом Смолова. Ну а Гранквисту, наверное, будет сниться в кошмарах розыгрыш углового на первой добавленной минуте, после коего он чудом не протолкнул мяч в уже практически пустые ворота. Рвать на голове волосы, если бы они у него были, мог и вышедший на замену Лаборде: ошибка "красно-синих" позволила хозяевам убежать в контратаку два в одного, но Рикардо слишком далеко отпустил мяч, и Васин выбил его за боковую линию.
ЦСКА, впрочем, также мог уехать домой с тремя очками. Причем стараниями… Мартыновича! Его слабый пас на Крицюка едва не перехватил Ионов, коего лишь на какое-то мгновение опередил кипер "Краснодара".
Праздник для конкурентов
Думается, финальный свисток вызвал чувство разочарования у поклонников обеих команд, зато весьма порадовал их конкурентов. ЦСКА оборвал трехматчевую серию поражений на поле "быков", но не смог обойти "Зенит" и позволил "Спартаку" уйти вперед аж на восемь очков. Кубанцы же усложнили себе жизнь в борьбе за четвертое место и упустили шанс приблизиться к пьедесталу почета.
Чемпионат России
22 тур
Краснодар 1-1 ЦCКА
Голы: Смолов, 58, с пенальти - Вернблум, 76.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 75), Классон (Лаборде, 80), Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Тошич, 74), Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо.
Предупреждения: Мамаев, 62 - Фернандес, 82.
22 тур
Краснодар 1-1 ЦCКА
Голы: Смолов, 58, с пенальти - Вернблум, 76.
"Краснодар": Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Мамаев, Газинский, Каборе, Перейра (Жоаозиньо, 75), Классон (Лаборде, 80), Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин (Тошич, 74), Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо (Оланаре, 71), Ионов (Жамалетдинов, 89), Витиньо.
Предупреждения: Мамаев, 62 - Фернандес, 82.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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