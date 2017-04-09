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Виктор Гончаренко: если бы давали победу по очкам, как в боксе, мы могли бы выиграть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал свою оценку гостевой игре с "Краснодаром" (1:1).

– Выражаясь терминологией бокса, если бы давали победу по очкам, мы бы могли ее одержать. Реализуй мы хотя бы один момент в первом тайме, было бы лучше. А так получилась напряженная игра, были яркие моменты.

"Краснодар" играл при поддержке болельщиков и где-то с нашей помощью смог во втором тайме завладеть инициативой. Но мы показали, что у нас есть характер, сравняли счет в непростой ситуации, когда соперник поймал кураж. И тем не менее, я недоволен.

– Нереализованные моменты – это невезение или плохая игра в завершающей стадии?

– Это спешка. Мы принимали очень поспешные решения. Не торопились бы, могли бы забить в первом тайме, – цитирует Гончаренко "Sports.ru" со ссылкой на эфир "Матч ТВ".
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 19:05
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