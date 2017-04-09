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Владимир Пономарев: сейчас все идет к тому, что "Спартак" станет чемпионом

Владимир Пономарев: сейчас все идет к тому, что "Спартак" станет чемпиономЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 22-м туре Премьер-Лиги против "Краснодара" (1:1).

- Об итоговом результате:

Я ожидал ничьи, предполагал счёт 1:1. Футбол получился качественный, обе команды целенаправленно шли к победе, поэтому за самоотдачу упрекнуть нельзя ни один коллектив. У ЦСКА было больше голевых возможностей, две штанги, но за голы их не засчитывают. У "Краснодара" тоже были моменты у чужих ворот, поэтому результат закономерный. Думаю, болельщики получили удовольствие от увиденного.

Победа в этой игре была для ЦСКА крайне важна, учитывая осечку "Зенита" в матче с "Анжи" (1:1). Но "армейцы" играли не против одного из аутсайдеров, а "Краснодара", команды, которая показывает очень приличный футбол, которая при Игоре Шалимове прибавила в организации. "Быки" ведь в каждом матче имеют голевые моменты, но реализация оставляет желать лучшего, над этим краснодарцам стоит поработать. А так, ЦСКА нужно было побеждать и для того, чтобы не дать уйти в отрыв "Спартаку". Победить не удалось, поэтому ЦСКА и "Зенит" по-прежнему делят вторую строчку в турнирной таблице.

- О чемпионской борьбе:

"Спартаку" очень везёт в течение всего чемпионата. Пожалуй, чемпиону именно так и везёт. Они в прошлом туре на последних секундах вырвали победу у "Оренбурга" (3:2), неоднократно в течение чемпионата завоёвывали три очка прямо под финальный свисток. Сейчас всё идёт к тому, что "красно-белые" станут чемпионами.

Да, впереди очные встречи, в следующем туре "Спартак" сыграет с "Зенитом", в конце апреля лидер чемпионата сыграет и с ЦСКА. "Спартак", почувствовавший запах чемпионства, в таких важных играх может и дрогнуть. Я не делаю прогноз, как закончатся эти встречи, но вполне допускаю, что шесть очков команда Массимо Карреры в этих матчах не наберёт. Другой вопрос - повлияет ли это на положение "Спартака" в турнирной таблице...

- О лучшем игроке матча ЦСКА - "Краснодар":

В очередной раз хочу отметить надёжную игру "армейцев" в обороне. Виктор Гончаренко, перейдя на схему в три центральных защитника, эту зону сделал более стабильной. Мне также нравится Витиньо, у которого, вероятно, не всё получается, но видно его старание, стремление вырваться на оперативный простор, найти свой момент для того, чтобы забить гол. Прогресс бразильца очень важен, потому что в этом ЦСКА на него делается серьёзная ставка. Ну и Игорь Акинфеев, который и в этой встрече несколько раз выручил команду. Акинфеев остаётся Акинфеевым.
Теги: Пономарев ЦСКА Краснодар
Сегодня, 19:59
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