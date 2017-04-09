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Кристиан Рамирес: не могу сказать, что у ЦСКА супероборона (видео)
Защитник ФК "Краснодар" Кристиан Рамирес прокомментировал итоговый результат в матче против московских "армейцев" – 1:1.
– Мы знали, что это будет очень тяжелый матч против отличной команды, – заявил футболист. – Пытались, конечно, забить. Сложный матч для обеих команд, я думаю. Понятно, что у нас получился гол с пенальти, а потом они сравняли счет. Но это все равно был очень тяжелый матч.
– В этом сезоне в России много говорят про судейство. Вы что-то слышали про это?
– Нет, я ничего не слышал.
– Будут ли после этой игры какие-то вопросы к работе судей, как считаете?
– Я думаю, что арбитр просто делал свою работу. Я не могу жаловаться на него. Все было нормально.
– Почему не удалось удержать победу в этом матче?
– Это – футбол! Понятное дело, что какое-то время мы вели в счете, но потом же они сравняли счет. У них были очень хорошие моменты, которые создали и реализовали отличные игроки. Так бывает.
– Вы очень активно подключались к атакам в предыдущих играх, но не сегодня. Можно сказать, что это из-за слаженных действий в обороне ЦСКА?
– Как я уже говорил, у ЦСКА очень много хороших игроков. Тем более, они играют в пять защитников. Нужно отметить, что получать контратаки сегодня было очень опасно для нас. Не всегда получалось учавствовать в атаках сегодня.
– У ЦСКА самая сильная оборона в России?
– Понятно, что когда играешь против команды, которая выставляет пять защитников, как и было в Ростове, то это всегда тяжело. Они закрываются в защите и ты ничего не можешь сделать: ни пробить, ни пройти дальше. Не могу сказать, что у ЦСКА супероборона и, что против них очень тяжело играть в атаке. Примерно также было и в матче против "Ростова".
– Ничейный результат. Команда удовлетворена одним очком?
– Я думаю, что одно очко, которое мы заработали, оно тоже очень важно для нас. Но мы рассчитывали на более позитивный результат и настраивались на победу и три очка.
Источник: www.rusfootball.info
– Мы знали, что это будет очень тяжелый матч против отличной команды, – заявил футболист. – Пытались, конечно, забить. Сложный матч для обеих команд, я думаю. Понятно, что у нас получился гол с пенальти, а потом они сравняли счет. Но это все равно был очень тяжелый матч.
– В этом сезоне в России много говорят про судейство. Вы что-то слышали про это?
– Нет, я ничего не слышал.
– Будут ли после этой игры какие-то вопросы к работе судей, как считаете?
– Я думаю, что арбитр просто делал свою работу. Я не могу жаловаться на него. Все было нормально.
– Почему не удалось удержать победу в этом матче?
– Это – футбол! Понятное дело, что какое-то время мы вели в счете, но потом же они сравняли счет. У них были очень хорошие моменты, которые создали и реализовали отличные игроки. Так бывает.
– Вы очень активно подключались к атакам в предыдущих играх, но не сегодня. Можно сказать, что это из-за слаженных действий в обороне ЦСКА?
– Как я уже говорил, у ЦСКА очень много хороших игроков. Тем более, они играют в пять защитников. Нужно отметить, что получать контратаки сегодня было очень опасно для нас. Не всегда получалось учавствовать в атаках сегодня.
– У ЦСКА самая сильная оборона в России?
– Понятно, что когда играешь против команды, которая выставляет пять защитников, как и было в Ростове, то это всегда тяжело. Они закрываются в защите и ты ничего не можешь сделать: ни пробить, ни пройти дальше. Не могу сказать, что у ЦСКА супероборона и, что против них очень тяжело играть в атаке. Примерно также было и в матче против "Ростова".
– Ничейный результат. Команда удовлетворена одним очком?
– Я думаю, что одно очко, которое мы заработали, оно тоже очень важно для нас. Но мы рассчитывали на более позитивный результат и настраивались на победу и три очка.
Источник: www.rusfootball.info
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