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Игорь Шалимов: ЦСКА - классная команда, первый тайм мы им проиграли (видео)

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов ответил на вопросы на пресс-конференции после с ЦСКА (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

"Тяжелейшая игра, команда соперника идет на втором месте, это классная команда с очень хорошим подбором игроков. Было тяжело, особенно первый тайм, мы его проиграли по многим показателям. Но не пропустили.

Второй тайм мы выравняли, владели мячом, создали моменты, повели в счёте. Это был хороший тайм с нашей стороны. Но в то же время нам забили. Могли ли мы не пропустить? Наверное, могли. Но если взять два тайма, то, наверное, все закономерно.

Что с Налдо? Пока Мартынович его вытеснил. Оба защитника хорошего уровня. У нас есть проблема - это потери на своей половине поля. Пока так, но идет конкуренция. Пока играет Мартынович, потом если почувствуем, выберем другого человека. Это здоровая конкуренция.

Что с Калешиным? Он дернул мышцу, думаю, пропустит недели две-три", - сказал Шалимов.

Теги: Шалимов Краснодар Rвидео
Сегодня, 20:08
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