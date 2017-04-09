Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:06
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (2)
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (2)
19:42
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (2)
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (2)
19:30
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (2)
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (2)
18:37
Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи (9)
Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи (9)
18:23
"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью (54)
"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью (54)
17:11
Денис Глушаков: один матч с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решает, можно проиграть остальным (4)
Денис Глушаков: один матч с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решает, можно проиграть остальным (4)
15:50
"Спартак" победил в гостях "Уфу" (138)
"Спартак" победил в гостях "Уфу" (138)
Игорь Шалимов: ЦСКА - классная команда, первый тайм мы им проиграли (видео)
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов ответил на вопросы на пресс-конференции после с ЦСКА (1:1), передает корреспондент Rusfootball.info.
"Тяжелейшая игра, команда соперника идет на втором месте, это классная команда с очень хорошим подбором игроков. Было тяжело, особенно первый тайм, мы его проиграли по многим показателям. Но не пропустили.
Второй тайм мы выравняли, владели мячом, создали моменты, повели в счёте. Это был хороший тайм с нашей стороны. Но в то же время нам забили. Могли ли мы не пропустить? Наверное, могли. Но если взять два тайма, то, наверное, все закономерно.
Что с Налдо? Пока Мартынович его вытеснил. Оба защитника хорошего уровня. У нас есть проблема - это потери на своей половине поля. Пока так, но идет конкуренция. Пока играет Мартынович, потом если почувствуем, выберем другого человека. Это здоровая конкуренция.
Что с Калешиным? Он дернул мышцу, думаю, пропустит недели две-три", - сказал Шалимов.
"Тяжелейшая игра, команда соперника идет на втором месте, это классная команда с очень хорошим подбором игроков. Было тяжело, особенно первый тайм, мы его проиграли по многим показателям. Но не пропустили.
Второй тайм мы выравняли, владели мячом, создали моменты, повели в счёте. Это был хороший тайм с нашей стороны. Но в то же время нам забили. Могли ли мы не пропустить? Наверное, могли. Но если взять два тайма, то, наверное, все закономерно.
Что с Налдо? Пока Мартынович его вытеснил. Оба защитника хорошего уровня. У нас есть проблема - это потери на своей половине поля. Пока так, но идет конкуренция. Пока играет Мартынович, потом если почувствуем, выберем другого человека. Это здоровая конкуренция.
Что с Калешиным? Он дернул мышцу, думаю, пропустит недели две-три", - сказал Шалимов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.