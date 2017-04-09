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Виктор Гончаренко: болельщики помогли "Краснодару" заработать пенальти (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру с "Краснодаром" (1:1) в рамках 22-го тура премьер-лиги.

"Такие игры очень нравится болельщикам и держат в напряжении. Достаточно интенсивно проходил матч. В первом тайме у нас было много моментов, где мы могли склонить чашу весов в свою сторону, но мы их не реализовали.

А во втором тайме путем того, что болельщики "Краснодару" помогли, они заработали пенальти и его реализовать. Хотя то, как мы пропустили, вызывает у меня чувство обмана. Мы говорили и разбирали, каким образом атакует "Краснодар", но именно с такого момента мы пропустили.

Но за счет того, что команда у нас опытная с характером, мы сумели переломить игру и сравнять счет.

Было ли давление от победы "Спартака"? Слабо представляю, как на эту команду может что-то давить. Игроки ровным счетом готовятся к каждой игре, зная, что нужно играть на победу.

Когда вернется Дзагоев? Думаю, к следующей игре он будет готов. Алексей Березуцкий, возможно, тоже. Выход Набабкина? Я бы с удовольствием поставил более атакующего игрока, но Тошич приболел и не мог играть 90 минут. У Щенникова тоже проблемы.

Реально ли догнать "Спартак"? Все определит следующий тур, а также наша встреча со "Спартаком", – заявил белорусский тренер.



Rusfootball.info
Теги: Гончаренко ЦСКА Rвидео
Сегодня, 20:14
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№1 Написал: Dragon (Сегодня, 21:30) #
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Болеет за:
«Ювентус»
бульбаш тоже плаксивый,такое же изделие как и Онопко
Регистрация: 28.02.2017
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