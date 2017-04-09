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Виктор Гончаренко: болельщики помогли "Краснодару" заработать пенальти (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру с "Краснодаром" (1:1) в рамках 22-го тура премьер-лиги.
"Такие игры очень нравится болельщикам и держат в напряжении. Достаточно интенсивно проходил матч. В первом тайме у нас было много моментов, где мы могли склонить чашу весов в свою сторону, но мы их не реализовали.
А во втором тайме путем того, что болельщики "Краснодару" помогли, они заработали пенальти и его реализовать. Хотя то, как мы пропустили, вызывает у меня чувство обмана. Мы говорили и разбирали, каким образом атакует "Краснодар", но именно с такого момента мы пропустили.
Но за счет того, что команда у нас опытная с характером, мы сумели переломить игру и сравнять счет.
Было ли давление от победы "Спартака"? Слабо представляю, как на эту команду может что-то давить. Игроки ровным счетом готовятся к каждой игре, зная, что нужно играть на победу.
Когда вернется Дзагоев? Думаю, к следующей игре он будет готов. Алексей Березуцкий, возможно, тоже. Выход Набабкина? Я бы с удовольствием поставил более атакующего игрока, но Тошич приболел и не мог играть 90 минут. У Щенникова тоже проблемы.
Реально ли догнать "Спартак"? Все определит следующий тур, а также наша встреча со "Спартаком", – заявил белорусский тренер.
Rusfootball.info
"Такие игры очень нравится болельщикам и держат в напряжении. Достаточно интенсивно проходил матч. В первом тайме у нас было много моментов, где мы могли склонить чашу весов в свою сторону, но мы их не реализовали.
А во втором тайме путем того, что болельщики "Краснодару" помогли, они заработали пенальти и его реализовать. Хотя то, как мы пропустили, вызывает у меня чувство обмана. Мы говорили и разбирали, каким образом атакует "Краснодар", но именно с такого момента мы пропустили.
Но за счет того, что команда у нас опытная с характером, мы сумели переломить игру и сравнять счет.
Было ли давление от победы "Спартака"? Слабо представляю, как на эту команду может что-то давить. Игроки ровным счетом готовятся к каждой игре, зная, что нужно играть на победу.
Когда вернется Дзагоев? Думаю, к следующей игре он будет готов. Алексей Березуцкий, возможно, тоже. Выход Набабкина? Я бы с удовольствием поставил более атакующего игрока, но Тошич приболел и не мог играть 90 минут. У Щенникова тоже проблемы.
Реально ли догнать "Спартак"? Все определит следующий тур, а также наша встреча со "Спартаком", – заявил белорусский тренер.
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