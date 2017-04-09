Игра "Локомотива" с "Ростовом" завершилась сухой ничьей

В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем стадионе сыграл вничью с "Ростовом".Чемпионат России. 22 тур: Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Ал. Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).: Медведев, Мевля, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Байрамян, 68), Полоз, Азмун (Бухаров, 64).Предупреждения: Азмун, 29, Тарасов, 42, Бухаров, 84.