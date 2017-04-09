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21:06
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (2)
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (2)
19:42
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (2)
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (2)
19:30
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (2)
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (2)
18:37
Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи (9)
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18:23
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Денис Глушаков: один матч с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решает, можно проиграть остальным (4)
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"Спартак" победил в гостях "Уфу" (138)
"Спартак" победил в гостях "Уфу" (138)
Игра "Локомотива" с "Ростовом" завершилась сухой ничьей
В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем стадионе сыграл вничью с "Ростовом".
Чемпионат России. 22 тур
"Локомотив" - "Ростов" - 0:0
"Локомотив": Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Ал. Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).
"Ростов": Медведев, Мевля, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Байрамян, 68), Полоз, Азмун (Бухаров, 64).
Предупреждения: Азмун, 29, Тарасов, 42, Бухаров, 84.
Чемпионат России. 22 тур
"Локомотив" - "Ростов" - 0:0
"Локомотив": Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Ал. Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).
"Ростов": Медведев, Мевля, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Байрамян, 68), Полоз, Азмун (Бухаров, 64).
Предупреждения: Азмун, 29, Тарасов, 42, Бухаров, 84.
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