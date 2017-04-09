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Игра "Локомотива" с "Ростовом" завершилась сухой ничьей

В матче 22-го тура чемпионата России "Локомотив" на своем стадионе сыграл вничью с "Ростовом".

Чемпионат России. 22 тур

"Локомотив" - "Ростов" - 0:0

"Локомотив": Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Ал. Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).

"Ростов": Медведев, Мевля, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Байрамян, 68), Полоз, Азмун (Бухаров, 64).

Предупреждения: Азмун, 29, Тарасов, 42, Бухаров, 84.
Теги: Ростов Локомотив
Сегодня, 20:53
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19
(0)
№19 Написал: pivo69. (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ubica
Когда я так говорю-меня минусуют свои же...Синячок развалил даже то малое,что было!

Обратите внимание на таблицу,ту,что слева...
как то так получилось,возможно случайно,но
в случае победы в следующем матче
Локомотив вполне может оказаться на 5 месте,
что,согласитесь,не так уж плохо...
Регистрация: 8.04.2017
№18 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 21:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Резалт по игре...мдя, походу после европы выхолощены морально..
Регистрация: 21.05.2016
№17 Написал: ubica (Сегодня, 21:30) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: oukb8071988
Локомотив пнул мяч на половину Ростова. Ростов подобрал, пнул обратно Локомотиву. Как сказал бы онопко, игра для специалистов


Когда я так говорю-меня минусуют свои же...Синячок развалил даже то малое,что было!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№16 Написал: паровоз (Сегодня, 21:20) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Кот МатроскиN
Цитата: паровоз
Цитата: Кот МатроскиN
а где топикстартер под ником Паровоз?

хотел понтануться, нострадамус?

плыви по течению - и не забывай что оно не тонет sunglasses

тебе лучше знать!
Регистрация: 25.06.2016
№15 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Локомотив пнул мяч на половину Ростова. Ростов подобрал, пнул обратно Локомотиву. Как сказал бы онопко, игра для специалистов
Регистрация: 24.11.2008
№14 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Игра, конечно, фуфел полнейший от обеих команд...Но Палычу нужен был положительный результат... И он его получил. У нас ещё есть шанс на КР. Может на фоне его такая игра. Но Ростову на кой такая скукота?


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010
№13 Написал: Dragon (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
как я и сказал 0:0 и блевантин,лучше бы Ростов победил для обострения борьбы за ЕК,смотреть такой футбол невозможно,удачи Уралу в финале
Регистрация: 28.02.2017
№12 Написал: pivo69. (Сегодня, 21:12) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: кочегар
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Справедливый итог.

автобус на автобус


Ну,так Сёмин не фраер,чтобы с голыми шашками
бросаться на бердыевскую броню.Палыча,знаете
ли на мякине не проведёшь...
Отсюда и скучнейшая игра,с обилием борьбы и
практически полным отсутствием голевых моментов.
Регистрация: 8.04.2017
№11 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Счет по игре -Нормуль
Регистрация: 18.03.2012
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: паровоз
Цитата: Кот МатроскиN
а где топикстартер под ником Паровоз?

хотел понтануться, нострадамус?

плыви по течению - и не забывай что оно не тонет sunglasses


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 21:07) #
  • -1
  •  (5)
online

Мда, в этот вечер я не планировал смотреть шахматы.
Регистрация: 27.09.2015
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:06) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Равная игра, но кисло. Локо и Ростов должны играть лучше.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: паровоз (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Кот МатроскиN
а где топикстартер под ником Паровоз?

хотел понтануться, нострадамус?
Регистрация: 25.06.2016
№6 Написал: Канада (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скукота..


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: кочегар
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Справедливый итог.

автобус на автобус

smile
Регистрация: 21.03.2011
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:59) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
а где топикстартер под ником Паровоз?


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Счет по игре. Ростов очень грамотно обороняется.
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:57) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Справедливый итог.

автобус на автобус


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:55) #
  • +4
  •  (6)

Ростов, солидно ребята, молодцы, организация супер!
Справедливый итог.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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