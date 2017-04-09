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"Лестер" проиграл "Эвертону" в АПЛ

"Эвертон" в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл "Лестер".

Чемпионат Англии. 32 тур

"Эвертон" - "Лестер Сити" - 4:2

Голы: Дэвис, 2, Лукаку, 31, 62, Джагелка, 45 - Слимани, 7, Олбрайтон, 15

"Эвертон": Бласкес, Пеннингтон, Бэйнс, Джагелка, Холгейт, Шнейдерлен (Барри, 79), Гейе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Миральяс

"Лестер Сити": Шмейхель, Чилвел, Беналуань, Хут, Амарти, Кинг, Грей (Марез, 67), Дринкуотер, Олбрайтон (Уллоа, 83), Варди (Муса, 67), Слимани

Предупреждения: Миралья, 29, Хут, 29, Бейнс, 45, Кинг, 70.
Теги: Эвертон Лестер
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