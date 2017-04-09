Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура

Чемпионат России



22 тур



"Локомотив" - "Ростов" 0:0

Финалист Кубка не оставляет надежд пробиться в Европу независимо от исхода финала, а его сегодняшнему сопернику, лучшему российскому клубу текущего евросезона, эта задача тем боле по силам. Но своё турнирное положение «Локомотив» и «Ростов» серьёзно не улучшили, набрав по очку.В полуфинале Кубка Сёмин избрал состав с явным перекосом в атаку: на поле появились и Фернандеш, и Миранчук, и Ари, и Фарфан. Сегодня двое последних остались на скамейке. На «Ростов» Юрий Палыч выбрал более сдержанное сочетание с Тарасовым в опорной зоне и Майконе на острие.Бердыев обошёлся без каких-либо сюрпризов: Навас снова занял своё месте в центре обороны, а в нападении тренер снова предпочёл Бухарову Азмуна.В эти выходные русский футбол преобразился: в 5-ти сыгранных матчах у вас бы прошла ставка «обе забьют». Но по ходу 1-го тайма матча «Локомотив» – «Ростов» приходилось задаваться вопросом, а пробьют ли обе команды хотя бы по разу в створ. Пробили, но совсем не остро.Голевые моменты в первые 45 минут отсутствовали в принципе, так что если вы решили посмотреть этот матч и пропустили какой-либо из вчерашних и сегодняшних, то гарантировано остались в пролёте.«Ростов» традиционно играл очень плотно, выжимал Миранчука при получении мяча, не давая ему развернуться лицом к воротам. Единственное, что получалось у «Локомотива» – переводы на левый фланг Виталию Денисову, но там либо Калачёв демонстрировал свой отбор, либо сам Денисов запускал мяч не туда.С навесами вообще беда. «Ростов» сумел заработать несколько стандартов, но подачи у обеих команд были ужасны. Гости играли просто, в расчёте на забросы в сторону Азмуна, но даже если Сердар выигрывал борьбу, «Локомотив» использовал численное преимущество на подборе скидок. Перевес в количестве был у обороняющейся команды всегда, отсюда и общее бессилие в атаке. Глядя на это, немножко хотелось завыть.В общем, оставалось либо переключить канал, либо надеяться, что во 2-м тайме футболисты потеряют концентрацию и начнут ошибаться.После перерыва кое-что в игре всё-таки изменилось. Во-первых, «Ростов» создал первый голевой момент, бездарно запоротый Ерохиным. То была контратака на свободном пространстве, коих ранее соперники не допускали. Во-вторых, «Ростов» добавил в движении и инициативе и постепенно переводил равную игру на половину поля соперника.Фарфан, Касаев, побритый по бокам Миранчук (это не Алексей вернулся после передышки, а его брат Антон дебютировал) – свежие кадры в атаке мало помогли команде Сёмина приблизиться к победе. Мало команд умеет забивать голы, не создавая моментов, а «Локомотив» за весь матч ни одного так и не придумал.«Ростов» тоже не преуспел, но выглядел живее и симпатичнее. Нобоа сотоварищи всё время пытались просунуть мяч в штрафную на партнёра. К примеру, в 10-ти метрах от ворот оказался Могилевец, про существование которого все успели позабыть. Однако с исполнением проблемы сегодня были у всех – Ерохин отправлял мяч на трибуны, Бухаров скидывал его вратарю, Нобоа с штрафного метил на верхний ярус, вот и Могилевец вместо удара по воротам пробил в руку Бухарову.«Ростов» наиграл на половинку гола, уставший после кубкового полуфинала «Локомотив» в атаке скорее ушёл в минус. Абсолютно закономерные 0:0. И если я через месяцок-другой при каких-то статистических подсчётах наткнусь на результат этого матча, о котором успею подзабыть, то про себя произнесу строки Гуфа: «Я не помню что было конкретно, но радуюсь безумно, что всё-таки оно прошло».: Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Ал. Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).: Медведев, Мевля, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Байрамян, 68), Полоз, Азмун (Бухаров, 64).: Азмун, 29, Тарасов, 42, Бухаров, 84.