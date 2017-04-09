Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Анатолий Мещеряков: у "Ростова" по 6-7 игроков на своей половине поля, попробуй взломай

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал свою оценку ничейному результату в игре с "Ростовом" (0:0).

"К сожалению, у обеих команд желание не пропустить превалировало над желанием забить. Мне показалось, что со стороны "Локомотива" не было достаточно движения, играли несколько медленно.

Отсутствие Ари? Не думаю, что это сказалось на динамике матча. Такая игра не зависит от одного игрока. Что касается линии обороны, то к ней претензий никаких нет. Майкон на острие? Это к тренеру. Не мне оценивать, я ведь в данном случае просто зритель.

Я бы не говорил об отсутствии креатива в игре "Локо". Если говорить о сегодняшнем сопернике, то игра была понятной. "Ростов" всегда так играет - по 6-7 исполнителей на своей половине поля, попробуй взломай", - передаёт слова Мещерякова "Чемпионат".
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 21:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.