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Майкон: все знают, что я фланговый игрок, но в схеме такой позиции нет (видео)

Футболист "Локомотива" Майкон прокомментировал ничейный матч своей команды против "Ростова" и рассказал о своей позиции в схеме Юрия Сёмина, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



- Сегодня играли две закрытые команды, тяжело было находить моменты?

- Да, тяжело. "Ростов" играет в пять защитников, мы все знали, что будет тяжело. У нас не было много моментов, но и соперник ничего не создал. Сейчас нам нужно отдохнуть и выиграть у "Арсенала". "Локомотиву" нужно подниматься в турнирной таблице

- Без Ари в атаке было сложнее. Он готов был сыграть, тренировался?

- Он тренировался, но, думаю, ему было чуть некомфортно, поэтому не сыграл сегодня. Ари хорошо сыграл последний матч. Сегодня его не было, но все игроки должны быть готовы к этому. Сейчас надо тренироваться и выигрывать следующий матч.

- Тебе сегодня пару раз досталось, в порядке всё со здоровьем?

- Да, я всегда хочу помогать команде. Все знают, что я не нападающий, играю либо справа, либо слева. Но в нашей схеме нет флангового нападающий. Хочу играть и помогать команде, поэтому если тренер поставит меня в центр, я буду помогать как могу, - передает слова игрока Rusfootball.info.

ПЛОТНОСТЬ В ТАБЛИЦЕ, ПЛОТНОСТЬ НА ПОЛЕ. «ЛОКОМОТИВ» И «РОСТОВ» ВЫДАЛИ САМЫЙ СКУЧНЫЙ МАТЧ ТУРА
Теги: Локомотив Ростов Майкон Rвидео
Вчера, 22:09
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(1)
№3 Написал: Romgus Самара (Вчера, 23:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: CSKA085
респект бразилу,язык выучил

уж лет 8 тут, ещё бы
Регистрация: 2.09.2013
№2 Написал: CSKA085 Москва (Вчера, 22:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
респект бразилу,язык выучил
Регистрация: 20.08.2015
№1 Написал: pivo69. (Вчера, 22:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"Локомотиву" нужно подниматься в турнирной таблице

Команда,вроде,последние туры этим довольно исправно
и занимается...
Регистрация: 8.04.2017
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