Майкон: все знают, что я фланговый игрок, но в схеме такой позиции нет (видео)

Футболист "Локомотива" Майкон прокомментировал ничейный матч своей команды против "Ростова" и рассказал о своей позиции в схеме Юрия Сёмина, передаёт корреспондентГригорий Калёнов.- Да, тяжело. "Ростов" играет в пять защитников, мы все знали, что будет тяжело. У нас не было много моментов, но и соперник ничего не создал. Сейчас нам нужно отдохнуть и выиграть у "Арсенала". "Локомотиву" нужно подниматься в турнирной таблице- Он тренировался, но, думаю, ему было чуть некомфортно, поэтому не сыграл сегодня. Ари хорошо сыграл последний матч. Сегодня его не было, но все игроки должны быть готовы к этому. Сейчас надо тренироваться и выигрывать следующий матч.- Да, я всегда хочу помогать команде. Все знают, что я не нападающий, играю либо справа, либо слева. Но в нашей схеме нет флангового нападающий. Хочу играть и помогать команде, поэтому если тренер поставит меня в центр, я буду помогать как могу, - передает слова игрока