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Иван Данильянц: встретились две гроссмейстерские тактики
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал встречу с "Локомотивом" в рамках 22-го тура РФПЛ (0:0).
"Обе команды не хотели раскрываться, исходили из борьбы. Между собой встретились две гроссмейстерские тактики.
Несмотря на это, во втором тайме у нас были две великолепные возможности забить гол - у Ерохина и Могилевца. Но результат такой, какой есть", - цитирует Данильянца "Газета.ru" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
"Обе команды не хотели раскрываться, исходили из борьбы. Между собой встретились две гроссмейстерские тактики.
Несмотря на это, во втором тайме у нас были две великолепные возможности забить гол - у Ерохина и Могилевца. Но результат такой, какой есть", - цитирует Данильянца "Газета.ru" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
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