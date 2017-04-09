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Иван Данильянц: встретились две гроссмейстерские тактики

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал встречу с "Локомотивом" в рамках 22-го тура РФПЛ (0:0).

"Обе команды не хотели раскрываться, исходили из борьбы. Между собой встретились две гроссмейстерские тактики.

Несмотря на это, во втором тайме у нас были две великолепные возможности забить гол - у Ерохина и Могилевца. Но результат такой, какой есть", - цитирует Данильянца "Газета.ru" со ссылкой на телеканал "Наш футбол".
Теги: Данильянц Ростов
Вчера, 22:09
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№3 Написал: pivo69. (Вчера, 22:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Цитата: pivo69.
Наиболее точное определение состоявшегося матча...


И чё было бегать по полю? Вышли два тренера с коробкой, достали фигурки... Первый ход Е2:Е4...


Кстати,ДА! Некоторые футбольные матчи
чересчур похожи на шахматы.. ну,что
поделаешь...тактика,однако!
Регистрация: 8.04.2017
№2 Написал: avnik море (Вчера, 22:20) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pivo69.
Наиболее точное определение состоявшегося матча...


И чё было бегать по полю? Вышли два тренера с коробкой, достали фигурки... Первый ход Е2:Е4...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: pivo69. (Вчера, 22:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Между собой встретились две гроссмейстерские тактики.

Наиболее точное определение состоявшегося матча...
Регистрация: 8.04.2017
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