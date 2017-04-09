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Георгий Джикия: пилот задержался, видимо, тоже хотел досмотреть матч "Краснодар" - ЦСКА

Защитник "Спартака" Георгий Джикия после победы в гостевом матче 22-го тура чемпионата России над "Уфой" (3:1) рассказал, как команда добиралась домой.

"Приехали с победой, что важно. Поздравляю всех, молодцы. Знаем ли счет матча "Краснодар" - ЦСКА? Да, мы смотрели матч. Досмотрели и полетели? Не знаю, специально это было или нет, но, видимо, пилот тоже хотел увидеть игру, поэтому чуть-чуть задержался.

Восемь очков отрыва? "Спартаку" предстоит провести 8 важных матчей, поэтому очки и подобные вещи не считаем. В каждой игре будем нацелены на победу. Подсчеты будем подводить после 30-го тура", - цитирует Джикию "Матч ТВ".
Теги: Джикия Спартак
Вчера, 23:44
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