Женская сборная США снова разгромила команду России

Женская сборная России с крупным счетом проиграла команде США в товарищеском матче. Единственный мяч у россиянок забила Надежда Карпова, реализовав пенальти.Ранее первая встреча между этими командами завершилась также в пользу американок – 4:0.Товарищеский матч