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Женская сборная США снова разгромила команду России

Женская сборная России с крупным счетом проиграла команде США в товарищеском матче. Единственный мяч у россиянок забила Надежда Карпова, реализовав пенальти.

Ранее первая встреча между этими командами завершилась также в пользу американок – 4:0.

Товарищеский матч

США – Россия – 5:1 (4:1)
Вчера, 23:50
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