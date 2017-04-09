Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:55
Юрий Семин: календарь у нас ненормальный, на финал Кубка просто не обратили внимания (видео)
Юрий Семин: календарь у нас ненормальный, на финал Кубка просто не обратили внимания (видео)
Вчера 22:11
Соломон Квирквелия: буду благодарен Сёмину до конца жизни. Если бы не он, смотрел бы футбол дома (видео) (1)
Соломон Квирквелия: буду благодарен Сёмину до конца жизни. Если бы не он, смотрел бы футбол дома (видео) (1)
Вчера 22:09
Иван Данильянц: встретились две гроссмейстерские тактики (3)
Иван Данильянц: встретились две гроссмейстерские тактики (3)
Вчера 21:25
Юрий Семин: "Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже (3)
Юрий Семин: "Локомотив" ничего не создал? "Ростов" тоже (3)
Вчера 21:06
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (3)
Плотность в таблице, плотность на поле. «Локомотив» и «Ростов» выдали самый скучный матч тура (3)
Вчера 20:56
"Лестер" проиграл "Эвертону" в АПЛ
"Лестер" проиграл "Эвертону" в АПЛ
Вчера 20:53
Игра "Локомотива" с "Ростовом" завершилась сухой ничьей (23)
Игра "Локомотива" с "Ростовом" завершилась сухой ничьей (23)
Вчера 20:37
Денис Глушаков посвятил гол в ворота "Уфы" умершему дяде (2)
Денис Глушаков посвятил гол в ворота "Уфы" умершему дяде (2)
Вчера 19:52
Александр Бубнов: узость скамейки ЦСКА и эхо травм "Краснодара" - это был не лучший матч (1)
Александр Бубнов: узость скамейки ЦСКА и эхо травм "Краснодара" - это был не лучший матч (1)
Вчера 19:42
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (3)
Массимо Каррера: выпустил на поле всех, "висевших" на карточках, потому что хотел победить (3)
Вчера 19:30
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (4)
Виктор Классон: у нас в кармане были три очка, но счет в матче с ЦСКА удержать не удалось (видео) (4)
Вчера 19:29
"Сельта" дома проиграла "Эйбару"
"Сельта" дома проиграла "Эйбару"
Вчера 19:05
Виктор Гончаренко: если бы давали победу по очкам, как в боксе, мы могли бы выиграть (3)
Виктор Гончаренко: если бы давали победу по очкам, как в боксе, мы могли бы выиграть (3)
Вчера 18:37
"Быки" заразили "армейцев" ничейным вирусом. "Краснодар" и ЦСКА разошлись миром на Кубани (1)
"Быки" заразили "армейцев" ничейным вирусом. "Краснодар" и ЦСКА разошлись миром на Кубани (1)
Вчера 18:37
Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи (11)
Валерий Рейнгольд: это "Ералаш"! Правильно, что игроки "Спартака" улыбались после решения судьи (11)
Вчера 18:31
Андрей Червиченко: пенальти для "Спартака"? По-моему, уже во всем мире такие не дают (58)
Андрей Червиченко: пенальти для "Спартака"? По-моему, уже во всем мире такие не дают (58)
Вчера 18:23
"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью (54)
"Краснодар" и ЦСКА сыграли вничью (54)
Вчера 18:09
Над чашей стадиона "Краснодара" во время матча с ЦСКА появилась радуга (фото, видео) (1)
Над чашей стадиона "Краснодара" во время матча с ЦСКА появилась радуга (фото, видео) (1)
Вчера 17:53
"Манчестер Юнайтед" разобрался с "Сандерлендом"
"Манчестер Юнайтед" разобрался с "Сандерлендом"
Вчера 17:51
В ворота ЦСКА впервые в сезоне назначили пенальти (2)
В ворота ЦСКА впервые в сезоне назначили пенальти (2)
Вчера 17:34
Квинси Промес: вы знаете, кто будет следующим (42)
Квинси Промес: вы знаете, кто будет следующим (42)
Вчера 17:27
Азамат Засеев: пенальти в ворота "Спартака"? Я никогда не упаду, если меня не задели (20)
Азамат Засеев: пенальти в ворота "Спартака"? Я никогда не упаду, если меня не задели (20)
Вчера 17:11
Денис Глушаков: один матч с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решает, можно проиграть остальным (4)
Денис Глушаков: один матч с "Зенитом" или ЦСКА ничего не решает, можно проиграть остальным (4)
Вчера 16:48
Видео перфомансов болельщиков "Краснодара" и ЦСКА (3)
Видео перфомансов болельщиков "Краснодара" и ЦСКА (3)
Юрий Семин: календарь у нас ненормальный, на финал Кубка просто не обратили внимания (видео)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (0:0) подвел итоги игры.
- Команды практически не создали моментов. Причины? Во-первых, у нас отсутствовал ряд игроков, во-вторых, провели три матча за неделю, так что состояние футболистов не лучшее.
- Почему не играл Ари?
- У него микротравма икроножной мышцы. Мы не стали рисковать. Если Ари усугубит травму, можем потерять его до конца сезона. Этого нельзя допустить.
- В каком состоянии Игнатьев?
- Надеемся, он будет готов к следующей игре. Ситуация та же, что и с Ари. Мы не можем потерять игрока до конца сезона.
- Как вам дебют Антона Миранчука в чемпионате России?
- У него было слишком мало времени. Если Антон продолжит работать в том же духе, времени будет больше.
- Как оцените календарь «Локомотива» на концовку сезона?
- Календарь, который представила премьер-лига, ненормальный. К финалу Кубка мы проведем три матча за шесть дней. Это невозможно. Ощущение, что при составлении календаря на Кубок просто не обратили внимания.
Перед финалом можно было бы дать командам небольшой перерыв. Люди приедут в Сочи, чтобы увидеть праздник. Финал Кубка – это реклама нашего футбола, а на поле выйдут две уставшие команды. А что будет делать сборная? После такого графика футболисты сборной России просто попадут в функциональную яму.
ФК "Локомотив"
- Команды практически не создали моментов. Причины? Во-первых, у нас отсутствовал ряд игроков, во-вторых, провели три матча за неделю, так что состояние футболистов не лучшее.
- Почему не играл Ари?
- У него микротравма икроножной мышцы. Мы не стали рисковать. Если Ари усугубит травму, можем потерять его до конца сезона. Этого нельзя допустить.
- В каком состоянии Игнатьев?
- Надеемся, он будет готов к следующей игре. Ситуация та же, что и с Ари. Мы не можем потерять игрока до конца сезона.
- Как вам дебют Антона Миранчука в чемпионате России?
- У него было слишком мало времени. Если Антон продолжит работать в том же духе, времени будет больше.
- Как оцените календарь «Локомотива» на концовку сезона?
- Календарь, который представила премьер-лига, ненормальный. К финалу Кубка мы проведем три матча за шесть дней. Это невозможно. Ощущение, что при составлении календаря на Кубок просто не обратили внимания.
Перед финалом можно было бы дать командам небольшой перерыв. Люди приедут в Сочи, чтобы увидеть праздник. Финал Кубка – это реклама нашего футбола, а на поле выйдут две уставшие команды. А что будет делать сборная? После такого графика футболисты сборной России просто попадут в функциональную яму.
ФК "Локомотив"
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.