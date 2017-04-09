Юрий Семин: календарь у нас ненормальный, на финал Кубка просто не обратили внимания (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (0:0) подвел итоги игры.- Команды практически не создали моментов. Причины? Во-первых, у нас отсутствовал ряд игроков, во-вторых, провели три матча за неделю, так что состояние футболистов не лучшее.- У него микротравма икроножной мышцы. Мы не стали рисковать. Если Ари усугубит травму, можем потерять его до конца сезона. Этого нельзя допустить.- Надеемся, он будет готов к следующей игре. Ситуация та же, что и с Ари. Мы не можем потерять игрока до конца сезона.- У него было слишком мало времени. Если Антон продолжит работать в том же духе, времени будет больше.- Календарь, который представила премьер-лига, ненормальный. К финалу Кубка мы проведем три матча за шесть дней. Это невозможно. Ощущение, что при составлении календаря на Кубок просто не обратили внимания.Перед финалом можно было бы дать командам небольшой перерыв. Люди приедут в Сочи, чтобы увидеть праздник. Финал Кубка – это реклама нашего футбола, а на поле выйдут две уставшие команды. А что будет делать сборная? После такого графика футболисты сборной России просто попадут в функциональную яму.