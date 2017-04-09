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СМИ: матч "Спартак" – "Зенит" будет судить Александр Егоров

Руководители департамента судейства РФС уже определились с судьями на ключевые матчи концовки чемпионата России.

На матче "Спартак" – "Зенит" (16 апреля) будет работать бригада саранского рефери Александра Егорова, а игру ЦСКА – "Спартак" (30 апреля) рассудит бригада москвича Сергея Карасева, информирует "СЭ".
Вчера, 23:59
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