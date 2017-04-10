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Роман Шишкин: летом буду искать себе новую команду

Футболист "Краснодара" Роман Шишкин заявил, что по возвращению в "Локомотив" из аренды в конце сезона будет искать себе новую команду.

"По окончании сезона вернусь из "Краснодара" в "Локомотив", с которым у меня контракт. А там уже будем дальше думать о моем будущем.

Зимой мне дали понять, что в моих услугах "Локо" не заинтересован. Значит, буду искать другую команду. Но пока об этом не думаю – все мои мысли сейчас о том, как помочь "Краснодару" занять высокое место", - цитирует Шишкина официальный сайт "Краснодара".
Теги: Шишкин Краснодар Локомотив
Сегодня, 10:48
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№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ага... Фыфкин, в игре с Локо ты так старался, что привёз гол и специально выбивал мяч в аут


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Регистрация: 29.01.2011
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