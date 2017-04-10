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КДК РФС рассмотрит эпизод с удалением Вадима Скрипченко

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании в среду рассмотрит удаление главного тренера "Крыльев Советов" Вадима Скрипченко в матче 22-го тура чемпионата России против "Амкара". Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"По матчу "Крылья Советов" - "Амкар": болельщики самарского клуба скандировали ненормативную лексику, также рассмотрим удаление из технической зоны главного тренера Вадима Скрипченко за вмешательство в действия помощника судьи.

По игре "Локомотив" - "Ростов" рассмотрим скандирование болельщиками обеих команд, а также неправомерные действия болельщиков "Ростова", которые сидели на ограждении стадиона", - цитирует Григорьянца "Р-Спорт".

"Зенит" - "Анжи": неправомерное поведение махачкалинского клуба – шесть желтых карточек в одном матче", - добавил глава КДК.

Григорьянц отметил, что на заседании также будет обсуждаться полуфинал Кубка России между "Локомотивом" и "Уфой" (1:0).

"Рассмотрим использование пиротехники болельщиками московского клуба, а также выход за пределы технической зоны главного тренера уфимской команды – Сергея Семака", - резюмировал председатель комиссии.
Теги: Григорьянц
Сегодня, 10:58
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