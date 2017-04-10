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Олег Романцев: если бы не Беленов, счет был бы разгромным

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал гостевую победу красно-белых над "Уфой" (3:1).

– А вы следовали правилу "победный состав не меняют"?

– Нет. И только потому, что прежде всего принимал во внимание два обстоятельства: игровые особенности очередного соперника и то, как выглядели мои ребята, готовясь к матчу. Ну и, конечно, учитывалось состояние их здоровья. Здесь последнее слово было за врачом Васильковым. Похоже, что на сей раз этим руководствовался и нынешний тренер "Спартака". И, как выяснилось, не ошибся.

– Должен ли Глушаков сказать спасибо Беленову, отбившему мяч прямо на ногу хавбеку?

– У вратаря не было иного выхода. Если бы не Беленов, счет стал бы разгромным. Вспомните, как он выручал команду, когда в первом тайме парировал тяжелейший мяч от Промеса, а во втором – от Глушакова, Зобнина и Попова.

– В "Спартаке" четверо футболистов выходили в Уфе, "подвиснув" на карточках. Это могло заставить игроков подсознательно снизить активность?

– Ни в коем случае. Перед матчем они, конечно, думали об этом. Но, выйдя на газон, в горячке борьбы, о таких вещах моментально забываешь. Хотя я на установке, случалось, просил таких ребят действовать аккуратнее и ни в коем случае не спорить с судьями.

– Лидерство обычно давит на игроков и тренеров?

– Конечно. Тем более "Спартак" столько лет не находился так близко к чемпионству. Но на встречу с "Уфой" москвичи выходили с дополнительным зарядом энергии, полученным после потери очков "Зенитом" во встрече с "Анжи", – цитирует Романцева "СЭ".
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 11:05
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№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:32) #
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Цитата: Dragon
Беленов давно заслуживает быть первым номером в сборной

Имело смысл держать Акинфева, когда ЦЗ были из ЦСКА, а сейчас - нет.
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: Батька (Сегодня, 12:04) #
  • +4
  •  (4)

ДА Беленов конечно творит чудеса ... не без ошибок конечно но тащит очень прилично ... если бы не он Уфа была бы во второй десятке !!
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: irv Курск (Сегодня, 11:56) #
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Цитата: Dragon
отсюда вывод,что Беленов давно заслуживает быть первым номером в сборной,надеюсь Черчесов придет к этому решению


Согласен. Сейчас он самый сильный голкипер в чемпионате. Но думаю, Акинфеев будет в воротах...
Регистрация: 28.08.2008
№1 Написал: Dragon (Сегодня, 11:53) #
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Болеет за:
«Ювентус»
отсюда вывод,что Беленов давно заслуживает быть первым номером в сборной,надеюсь Черчесов придет к этому решению,пора заканчивать с эрой блата в сборной
Регистрация: 28.02.2017
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