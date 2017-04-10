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Олег Иванов: ребята приезжают в сборную и не могут показать даже половины
Полузащитник "Терека" Олег Иванов высказал мнение о причинах неудачных выступлений сборной России.
"Это уже больше психологический момент. Такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит».
Возвращение в команду Андрея Аршавина? По большому счету можно Константина Зырянова вернуть, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Если честно, это тренер должен решать.
Там нет такого, что тренеру не понравилась прическа, условно, Олега Иванова, и он его не вызывает. Если футболист реально может помочь, тренер увидит и обязательно вызовет", - цитирует Иванова ТАСС.
"Это уже больше психологический момент. Такое ощущение, что никто не верит в команду, а сами футболисты скованы. Даже если смотреть на игры ребят в клубах, они приезжают в сборную и не могут показать даже половины. Это больше психологический момент, это реально давит».
Возвращение в команду Андрея Аршавина? По большому счету можно Константина Зырянова вернуть, Сергея Семака, Андрея Тихонова. Если честно, это тренер должен решать.
Там нет такого, что тренеру не понравилась прическа, условно, Олега Иванова, и он его не вызывает. Если футболист реально может помочь, тренер увидит и обязательно вызовет", - цитирует Иванова ТАСС.
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