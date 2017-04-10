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Сергей Карасев не будет судить на Кубке конфедераций-2017

Российский арбитр Сергей Карасев точно не будет работать на матчах Кубка конфедераций 2017 года в качестве главного судьи, заявил полномочный представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин.

Ранее стало известно, что Карасев вместе со своими ассистентами Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным будет судить матчи молодежного чемпионата мира по футболу (игроки не старше 20 лет), который пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.

"Карасев точно не будет работать в качестве именно судьи на матчах Кубка конфедераций. Возможно, он на этом турнире будет использоваться в качестве резервного судьи, ассистента судьи или в двух этих качествах.

Что касается бригады Карасева с его ассистентами Антоном Аверьяновым и Тихоном Калугиным, то они будут в Южной Корее. Затем Сергей, возможно, будет использоваться в качестве резервного судьи или в качестве видеоассистента, или даже комбинировать эти две роли на одном из оставшихся турниров. Возможно, это будет Кубок конфедераций, а возможно, его вообще больше не будут использовать в этих турнирах", - цитирует Калошина "Р-Спорт".

Он также отметил, что ФИФА на данный момент не объявила полный состав арбитров на Кубок конфедераций.

"Дело в том, что список судей-кандидатов на чемпионат мира в 2018 году состоит из 53 человек из шести конфедераций и 106 ассистентов. В этом году у ФИФА четыре турнира: кубок мира U-20 в Южной Корее, Кубок конфедераций в России, кубок мира U-17 в Индии и клубный кубок мира в декабре. Все 53 человека будут распределены по этим турнирам", - резюмировал Калошин.
Теги: Карасев
Сегодня, 11:56
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