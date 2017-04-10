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Сергей Веденеев: комбинаций нет, один Данни бьется как рыба об лед

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев назвал причины не совсем удачной игры питерцев в домашнем матче 22-го тура РФПЛ с "Анжи" (1:1).

"Всё по мелочам сложилось в одну большую проблему. Борьбу проигрывали, по скорости не успевали, попадали под прессинг и не могли быстро выбраться из обороны. Сами в прессинг не шли - впрочем, этот элемент футбола для нынешнего "Зенита" вообще как терра инкогнито. Жулиано растворился. Цаллагова на фланге закрыли. И так можно о каждом.

Игрока, который дриблингом владеет, нет. Игрока, который может дальним ударом забить, нет. Комбинаций тоже нет. Стандартные положения? Никто их не зарабатывает, а потому штрафных и угловых - мизер. Бегать и пахать никто не рвется. Один Данни бьётся как рыба об лёд, но от того, что он пытается что-то сделать за других, у него и количество ошибок возрастает.

Так произошло и в матче с "Анжи", когда он оказался в опорной зоне и сделал нерасчётливый пас Ломбертсу, после которого тот пошёл на фол "последней надежды". Я же говорю: дело не только в том, что отсутствуют быстрые футболисты, но и команда, и выходящие на поле игроки не делают того, что должны", - цитирует Веденеева "Спорт Уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 11:59
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№1 Написал: olega74 москва (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
печально, но факт(((
Регистрация: 25.04.2009
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