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"Зенит" поздравил Александра Кержакова с рождением сына

"Зенит" поздравил нападающего Александра Кержакова с пополнением в семействе.

"Лучший бомбардир в истории российского футбола стал отцом в третий раз.

Сине-бело-голубые присоединяются к поздравлениям Александру и его супруге Милане, желают всему семейству отличного самочувствия и настроения!", - говорится в сообщении на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Кержаков
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
Поздравления Александру и супруге!

Жаль, не увидел внука Вадим Альбертович(


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№1 Написал: holod хамина (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
поздравляю саню и милану!!! всему семейству здоровья и всего лучшего!!!ну а сане голов побольше...но не в наши ворота только!!!!!!..а вот спартаку напихать в следующем туре нужно обязательно..важнейший матч для зенита...
Регистрация: 16.05.2011
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