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"Рубин" и "Томь" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Рубина" на гостевой матч 22-го тура РФПЛ с "Томью".

"Рубин": Рыжиков, Устинов, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Ткачук, Камболов, Сонг, Ахметов, Лестьенн, Жонатас.

"Томь": Мелихов, Баляйкин, Митерев, Осипов, Сасин, Попов, Чуперка, Макурин, Голышев, Пугин, Соболев.
Теги: Рубин Томь
Сегодня, 14:21
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