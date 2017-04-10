Главный тренер "Дженоа" вернулся в команду спустя полтора месяца после увольнения

Главный тренер Иван Юрич вернулся на свой пост в "Дженоа" спустя полтора месяца после увольнения, передает пресс-служба итальянской команды.Возглавил команду из Генуи хорватский специалист летом минувшего года, однако в феврале 2017-го его уволили, и ему на смену пришел Андреа Мандорлини. Впрочем, под руководством нового наставника команда сумела набрать всего четыре очка в шести матчах, и в клуб в итоге вернулся Юрич.На данный момент "Дженоа" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.