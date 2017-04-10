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Главный тренер "Дженоа" вернулся в команду спустя полтора месяца после увольнения

Главный тренер Иван Юрич вернулся на свой пост в "Дженоа" спустя полтора месяца после увольнения, передает пресс-служба итальянской команды.

Возглавил команду из Генуи хорватский специалист летом минувшего года, однако в феврале 2017-го его уволили, и ему на смену пришел Андреа Мандорлини. Впрочем, под руководством нового наставника команда сумела набрать всего четыре очка в шести матчах, и в клуб в итоге вернулся Юрич.

На данный момент "Дженоа" занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

Газета.ru
Теги: Дженоа
Сегодня, 14:36
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№1 Написал: aulex Milano (Сегодня, 14:41) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Интер»
забавно))


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Регистрация: 10.09.2011
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