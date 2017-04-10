"Ювентус" продал Симоне Дзадзу в "Валенсию" за 16 млн евро

"Ювентус" сообщил подробности сделки с "Валенсией" о продаже прав на Симоне Дзадзу, который выступает за испанский клуб на правах аренды.Сообщается, что сумма сделки составила € 16 млн, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Общая сумма трансфера в будущем может увеличиться до € 20 млн за счет бонусов в контракте итальянского футболиста.