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"Ювентус" продал Симоне Дзадзу в "Валенсию" за 16 млн евро
"Ювентус" сообщил подробности сделки с "Валенсией" о продаже прав на Симоне Дзадзу, который выступает за испанский клуб на правах аренды.
Сообщается, что сумма сделки составила € 16 млн, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Общая сумма трансфера в будущем может увеличиться до € 20 млн за счет бонусов в контракте итальянского футболиста.
Сообщается, что сумма сделки составила € 16 млн, которые будут выплачиваться в течение двух лет. Общая сумма трансфера в будущем может увеличиться до € 20 млн за счет бонусов в контракте итальянского футболиста.
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