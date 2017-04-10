Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Президент "Урала": видимо, таким календарем премьер-лига показывает отношение к Кубку России

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о календаре премьер-лиги в преддверии финального матча Кубка России, в котором екатеринбуржцы 2 мая сыграют против "Локомотива".

"Финал Кубка России против "Локомотива" будет четвёртым матчем "Урала" за 10 дней. Видимо, таким календарём РФПЛ показывает отношение к Кубку России. Вот так составили календарь.

Понятно, что мы недовольны, но уже ничего изменить нельзя. Мы готовимся к предстоящим играм и к финалу Кубка. Делать нечего – надо играть. Я солидарен с главным тренером "Локо" Юрием Сёминым, но ничего сделать нельзя.

Все знали, что 2 мая будет финал Кубка России, но всё равно так плотно поставили туры чемпионата России. С другой стороны, команды везде играют через два дня на третий, это нормальная практика.

Просто хочется, чтобы команды в финале были свежие и показали хороший и яркий футбол. Но случилось то, что случилось, мы ничего сделать не можем", – цитирует Иванова "Чемпионат".
Теги: Урал
Сегодня, 15:55
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.