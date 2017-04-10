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Артур Григорьянц: "Зенит" не нарушил правила лимита на легионеров

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с возможным нарушением "Зенитом" лимита на легионеров в матче 22-го тура РФПЛ с "Анжи" (1:1).

На 50-й минуте встречи был удалён защитник "Зенита" Николас Ломбертс. На 85-й минуте защитника Ибрагима Цаллагова заменили на Роберта Мака.

"Есть пункт 5.10 регламента чемпионата России, который гласит, что "в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров". Когда удалили Ломбертса, на поле осталось пять легионеров "Зенита".

Потом поменяли Цаллагова на Мака, и на поле стало шесть легионеров. Правила не были нарушены", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Григорьянц Зенит
Сегодня, 15:58
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№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все верно.Лимит идет на легов.Их должно быть не больше шести,число россиян никак не оговорено.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 16:11) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Странно, что вообще поднялся шум из-за этого после матча Зенита.
13 тур. Краснодар - Оренбург 3:3
В составе Краснодара изначально в составе 5 россиян: Крицюк, Калешин, Петров, Газинский, Жоаозиньо.
В первом тайме у Краснодара была замена вратаря (россиянин на россиянина - всё в порядке). На 45 минуте Эбуэ был удален. В перерыве заменили россиянина Петрова на лега Окриашвили. Таким образом, во втором тайме у Краснодара было всего 4 россиянина и те же 6 легионеров.
Регистрация: 16.03.2010
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