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Артур Григорьянц: "Зенит" не нарушил правила лимита на легионеров
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с возможным нарушением "Зенитом" лимита на легионеров в матче 22-го тура РФПЛ с "Анжи" (1:1).
На 50-й минуте встречи был удалён защитник "Зенита" Николас Ломбертс. На 85-й минуте защитника Ибрагима Цаллагова заменили на Роберта Мака.
"Есть пункт 5.10 регламента чемпионата России, который гласит, что "в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров". Когда удалили Ломбертса, на поле осталось пять легионеров "Зенита".
Потом поменяли Цаллагова на Мака, и на поле стало шесть легионеров. Правила не были нарушены", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
На 50-й минуте встречи был удалён защитник "Зенита" Николас Ломбертс. На 85-й минуте защитника Ибрагима Цаллагова заменили на Роберта Мака.
"Есть пункт 5.10 регламента чемпионата России, который гласит, что "в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров". Когда удалили Ломбертса, на поле осталось пять легионеров "Зенита".
Потом поменяли Цаллагова на Мака, и на поле стало шесть легионеров. Правила не были нарушены", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
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