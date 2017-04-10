"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Янузая в другой клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай, на правах аренды играющий в "Сандерленде", летом может покинуть клуб, сообщает Telegraph.Контракт футболиста рассчитан до лета 2018 года. "Манчестер Юнайтед" открыт для предложений о продаже полузащитника.В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 21 матч в чемпионате и сделал 3 результативных передачи.