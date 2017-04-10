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"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Янузая в другой клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай, на правах аренды играющий в "Сандерленде", летом может покинуть клуб, сообщает Telegraph.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2018 года. "Манчестер Юнайтед" открыт для предложений о продаже полузащитника.

В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 21 матч в чемпионате и сделал 3 результативных передачи.
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:11
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№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 18:26) #
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В Спартак его - только с з/п не в фунтах, а в рублях и игрой 2 года назад
Регистрация: 17.03.2017
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