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"Анжи" хочет получить компенсацию от Шандао за разрыв контракта
"Анжи" намерен добиться компенсации от бывшего игрока команды Шандао за досрочный разрыв контракта, рассказал спортивный директор махачкалинцев Александр Танцюра.
"Ситуация сейчас в стадии разрешения. Мы обозначали ему, что не хотим расставаться, он отвечал взаимностью, но в какой-то момент мы друг друга недопоняли. Сейчас пытаемся в нормальном, доброжелательном порядке этот вопрос решить, этим занимаются наша юридическая служба и его агенты. Мы хотим добиться компенсации за досрочное расторжение контракта", - цитирует Танцюру ТАСС.
"Ситуация сейчас в стадии разрешения. Мы обозначали ему, что не хотим расставаться, он отвечал взаимностью, но в какой-то момент мы друг друга недопоняли. Сейчас пытаемся в нормальном, доброжелательном порядке этот вопрос решить, этим занимаются наша юридическая служба и его агенты. Мы хотим добиться компенсации за досрочное расторжение контракта", - цитирует Танцюру ТАСС.
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