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Марко Верратти: надеюсь, "Ювентус" пройдет "Барселону", там играют мои партнеры по сборной

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти поделился своими ожиданиями от противостояния "Ювентуса" и "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Итальянец надеется, что туринцы смогут одолеть каталонцев.

"Ювентус" очень сложно обыграть, особенно в гостях. Туринцы тактически подкованы и определенно могут доставить проблемы каталонцам. К сожалению, я буду смотреть матч по телевизору, ведь мы вылетели из турнира. Не знаю, кто победит, но надеюсь, что дальше пройдет "Юве", потому как игроки этой команды - мои партнеры по сборной. Думаю, у "Ювентуса" неплохой шанс", - цитирует Верратти официальный сайт УЕФА.
Теги: Верратти Ювентус Барселона
Сегодня, 19:18
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