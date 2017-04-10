Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:29
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"
16:37
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
Оргкомитет "Россия-2018" провел семинар по стандартам "зеленого" строительства стадионов ЧМ-2018
12:58
Константин Лепехин: очевидно, что что-то не в порядке в отношениях между Луческу и игроками (9)
Константин Лепехин: очевидно, что что-то не в порядке в отношениях между Луческу и игроками (9)
"Урал" одержал уверенную победу над "Оренбургом"
В заключительном матче 22-го тура чемпионата России "Урал" взял верх над "Оренбургом".
22 тур
"Урал" - "Оренбург" 2:0
Голы: Ильин, 31, Лунгу, 90
"Урал": Заболотный, Балажиц, Новиков, (Динга, 46), Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов, (Павленко, 84), Димитров, Маначурян, (Павлюченко, 70), Лунгу, Ильин.
"Оренбург": М. Кержаков, Малых, (Лобжанидзе, 89), Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Попович, Георгиев, Парняков, (Ефремов, 65), Григорьев, (Саная, 74), Дюриш.
Предупреждения: Новиков, 27, Полуяхтов, 32, Малых, 43, Георгиев, 81, Фидлер, 86, Димитров, 89, Ойеволе, 89
22 тур
"Урал" - "Оренбург" 2:0
Голы: Ильин, 31, Лунгу, 90
"Урал": Заболотный, Балажиц, Новиков, (Динга, 46), Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов, (Павленко, 84), Димитров, Маначурян, (Павлюченко, 70), Лунгу, Ильин.
"Оренбург": М. Кержаков, Малых, (Лобжанидзе, 89), Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Попович, Георгиев, Парняков, (Ефремов, 65), Григорьев, (Саная, 74), Дюриш.
Предупреждения: Новиков, 27, Полуяхтов, 32, Малых, 43, Георгиев, 81, Фидлер, 86, Димитров, 89, Ойеволе, 89
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.