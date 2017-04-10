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"Урал" одержал уверенную победу над "Оренбургом"

В заключительном матче 22-го тура чемпионата России "Урал" взял верх над "Оренбургом".

22 тур

"Урал" - "Оренбург" 2:0

Голы: Ильин, 31, Лунгу, 90

"Урал": Заболотный, Балажиц, Новиков, (Динга, 46), Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов, (Павленко, 84), Димитров, Маначурян, (Павлюченко, 70), Лунгу, Ильин.

"Оренбург": М. Кержаков, Малых, (Лобжанидзе, 89), Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Попович, Георгиев, Парняков, (Ефремов, 65), Григорьев, (Саная, 74), Дюриш.

Предупреждения: Новиков, 27, Полуяхтов, 32, Малых, 43, Георгиев, 81, Фидлер, 86, Димитров, 89, Ойеволе, 89
Теги: Урал Оренбург
Сегодня, 19:21
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№3 Написал: vlees.. (Сегодня, 19:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отсосали газовые
Регистрация: 2.04.2017
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:38) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Павлюк сильно помог..очень...пузо вперед.
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:23) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
выдохлись со Спартаком,да и денег за победу над Уралом не платят,пердив ждет обиженного еврея Евдокимова
Регистрация: 1.02.2017
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