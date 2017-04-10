И снова дерби в пользу "Урала". Подопечные Александра Тарханова в родных стенах переиграли "Оренбург"

Чемпионат России



22 тур



Урал 2-0 Оренбург



Голы: Ильин, 26, Лунгу, 90.



"Урал": Заболотный, Балажиц, Новиков (Динга, 46), Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов (Павленко, 77), Димитров, Маначурян (Павлюченко, 63), Лунгу, Ильин.



"Оренбург": М. Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Попович, Георгиев, Парняков (Ефремов, 57), Григорьев (Саная, 64), Дюриш.



Предупреждения: Новиков, 21, Фидлер, 82 - Полуяхтов, 25, Малых, 40, Георгиев, 67, Ойеволе, 87. Ильин, 26, Лунгу, 90.Заболотный, Балажиц, Новиков (Динга, 46), Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов (Павленко, 77), Димитров, Маначурян (Павлюченко, 63), Лунгу, Ильин.М. Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Попович, Георгиев, Парняков (Ефремов, 57), Григорьев (Саная, 64), Дюриш.Новиков, 21, Фидлер, 82 - Полуяхтов, 25, Малых, 40, Георгиев, 67, Ойеволе, 87.

Открыв новую страницу своей истории выходом в финал Кубка России, "Урал" продолжил серию успешных результатов домашней победой над "Оренбургом".рассказывает о жаркой схватке в Екатеринбурге.Противостояние "Урала" и "Оренбурга" на поле "шмелей" было принципиальным со всех сторон.Прежде всего, это, конечно, встреча двух борцов за выживание. Да, накануне отчетного тура команды разделяло аж семь очков, однако сие вовсе не исключало того, что "газовики" могут (хотя теперь уже, скорее, могли) по итогам сезона оказаться выше екатеринбуржцев.Победа нужна была позарез и тем, и другим. Хозяевам она позволяла серьезно оторваться от зоны плей-офф и практически избавиться от одного из конкурентов. Гости же имели шанс из зоны вылета подняться на тринадцатую позицию и приблизиться к "шмелям" (а также "Анжи"). Всего этого с головой хватало для битвы не на жизнь, а насмерть.Однако была у схватки на "СКБ-Банк Арене" и еще одна изюминка – дербийный статус этого поединка. Оба соперника представляют уральский регион, а победа над соседом всегда сладка вдвойне. Конечно, по принципиальности сие противостояние пока что не дотягивает до встреч "Урала" с "Амкаром", но его дополнительный подтекст ощущается уже сейчас.А вот состояние подопечных Александра Тарханова и Роберта Евдокимова накануне битвы в Екатеринбурге различалось кардинально."Шмели" по весне выглядят здорово. Они добыли девять из двенадцати возможных очков, параллельно с этим впервые в своей истории добравшись до финала национального Кубка. На поединок с "Оренбургом" екатеринбургские футболисты должны были выйти в приподнятом настроении."Газовики", в свою очередь, возобновили чемпионат ярким и одновременно с тем невероятно важным погромом "Арсенала", однако затем сыграли по нулям с "Ростовом" и потерпели два поражения. Разумеется, проигранный на последних минутах гостевой матч против "Спартака", который ребята Евдокимова уже вроде бы вытащили с 0:2, они провели на хорошем уровне, однако зачетных баллов за это им никто начислять не собирался. Игровое и психологические состояние "Оренбурга" производило не лучшее впечатление на фоне успехов "Урала", так что достаточно явными фаворитами отчетной встречи выступали хозяева.Надо заметить, что вопросы по составу куда больше беспокоили Александра Тарханова. Его визави также было не очень приятно, ибо вне зоны доступа оказались Нехайчик и Георгий Габулов (зато, кстати, наконец-то дебютировал в РФПЛ хавбек Владимир Парняков, который поднимался с командой из первого дивизиона, но затем получил тяжелую травму и выбыл на полгода), однако у "Урала" пробоин было побольше. К давно травмированным Чантурии и Хозину добавился отлично проявивший себя весной Бикфалви, а Данцев и Емельянов не могли помочь "шмелям" из-за перебора желтых карточек. Оставалось выяснить, станут ли эти проблемы для екатеринбуржцев неподъемными.Уж не знаю, каким был план Тарханова на игру, но первую четверть матча его подопечные провели в глубоких окопах около собственной штрафной, очень редко выбираясь на чужую половину поля. Территориальный перевес "Оренбурга" был очевидным, и гости весьма энергично пытались отыскать слабые места в обороне хозяев.Впрочем, если Александр Федорович так и задумывал, то его идеи сработали по полной программе. Двадцать пять минут "газовики" кружили вокруг владений Заболотного, однако смогли выжать из себя лишь неплохой удар Георгиева со штрафного, после которого мяч упал сверху на сетку ворот (да и голкипер там все контролировал). А затем "Урала" наконец-то сходил в атаку – и открыл счет!Одним из главных творцов гола стал Димитров. Болгарин для начала вынудил Полуяхтова сфолить на левом фланге обороны "Оренбурга" недалеко от углового флага, а затем подал с этого штрафного на дальнюю штангу, где Ильин, обманув своими маневрами опекавшего его Афонина, оказался свободным и нанес со второго этажа смертоносный удар с отскоком от газона. Михаил Кержакова до мяча все-таки дотянулся, но сделал это, когда тот уже пересек заветную "ленточку".Перед наставником "шмелей" можно только снять шляпу, ведь 24-летний Ильин, не блиставший даже в ФНЛ, буквально расцвел под его руководством! Это был уже пятый гол Владимира после зимнего перерыва и третий точный удар в течение трех последних туров. У поклонников "Урала" явно появился новый кумир, а всем остальным будет просто крайне интересно следить за дальнейшей карьерой этого все еще довольно молодого форварда.После того, как на табло зажглась единичка, игра выровнялась, а вот остроты в ней не прибавилось. Припомнить можно разве что, как Сиваков головой послал мяч прямо в руки Заболотному, а также неудачную попытку Поповича обыграть оппонента в штрафной хозяев и неплохой выстрел Димитрова в ближний угол, с которым, впрочем, без проблем справился Кержаков.Второй тайм напоминал первую половину своего собрата: "газовики" наступали большими силами, "шмели" отмахивались. Вот только было и серьезное отличие - "Оренбург" начал создавать моменты.Для затравки Попович, обыграв двоих оппонентов, прорвался в зону левого инсайда, но пробил намного выше ворот. Позднее словенец выстрелил гораздо опаснее в ближний угол, вынудив Заболотного как следует потрудиться. Вышедший на замену Ефремов едва не отличился первым же касанием, когда у Благо вместо удара от линии штрафной получилась передача, и Дмитрий, переправляя мяч в дальний угол, катнул его рядом со штангой. Был шанс у Малых: после вброса из аута мяч попрыгал над штрафной "Урала" и приземлился ему на ногу, а он метров с восьми пальнул над перекладиной. Фидлер, глядя на все это, видимо, решил, что соперник заслужил гол, и так скинул головой мяч Заболотному, что тому довелось в отчаянном броске выручать свою команду.Однако все описанное выше, на самом деле, было цветочками. Настоящую же ягодку, вишенку на торт уложил все тот же Ефремов. На 75-й минуте Георгиев ворвался слева в штрафную хозяев, оценил ситуацию и прострелил точно на ногу Дмитрию. Тому абсолютно никто не мешал, прямо перед полузащитником "Оренбурга" был пустой угол ворот, и каким образом Ефремов умудрился послать мяч мимо, не объяснит, наверное, и он сам.На последних минутах Саная, которого Евдокимов также бросил в бой по ходу второго тайма, все-таки затолкал мяч в сетку, но сделал это из офсайда. Ну а когда гости всем составом помчались отыгрываться, их тут же поймали на контратаке три в два, Кержаков отразил удар Кулакова, но мяч отскочил на голову Лунгу, и тот послал его в опустевшую "рамку", сняв вопрос о победителе встречи.И вот скажите, кто "Оренбургу" виноват, если он не реализует с полдюжины отличных моментов? Выглядели-то "газовики" неплохо, а толку с того? Очередное поражение на чужом поле, и подопечные Роберта Евдокимова остаются в зоне вылета. "Урал" же чувствует себя прекрасно, оторвавшись от идущего тринадцатым "Арсенала" аж на восемь очков.Ну а в качестве постскриптума отметим выход на замену во второй половине игры Романа Павлюченко, ведь экс-форвард сборной России впервые появился на поле после зимней паузы. Впрочем, ничем интересным он сегодня не отметился.