Алексис Санчес хочет перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес изъявил желание покинуть клуб, сообщает cooperativa.cl.Отмечается, что чилийский форвард не хочет переходить в другой английский клуб, а настроен продолжить карьеру в "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы, с которым он вместе работал в "Барселоне". Детали возможной сделки не сообщаются.