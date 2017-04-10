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Алексис Санчес хочет перейти в "Манчестер Сити"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес изъявил желание покинуть клуб, сообщает cooperativa.cl.

Отмечается, что чилийский форвард не хочет переходить в другой английский клуб, а настроен продолжить карьеру в "Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы, с которым он вместе работал в "Барселоне". Детали возможной сделки не сообщаются.
Теги: Санчес Арсенал Манчестер Сити Трансферы
Сегодня, 19:37
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№1 Написал: VirGON (Сегодня, 19:46) #
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Если это так то хреновенький выбор мягко говоря
Регистрация: 14.12.2016
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