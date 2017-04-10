Неймар дисквалифицирован на три матча и не сыграет с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Неймар получил трехматчевую дисквалификацию, сообщает Marca.Бразилец получил такое наказание за удаление и пренебрежительные аплодисменты в адрес судейской бригады в игре против "Малаги". Неймар не сыграет с "Реалом Сосьедад", "Осасуной" и "Реалом".