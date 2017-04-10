Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Неймар дисквалифицирован на три матча и не сыграет с "Реалом"

Нападающий "Барселоны" Неймар получил трехматчевую дисквалификацию, сообщает Marca.

Бразилец получил такое наказание за удаление и пренебрежительные аплодисменты в адрес судейской бригады в игре против "Малаги". Неймар не сыграет с "Реалом Сосьедад", "Осасуной" и "Реалом".
Теги: Неймар Барселона
Сегодня, 21:36
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: VirGON (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (0)

Потеря конечно,хотя не критичная когда в команде есть Месси,Суарес
Регистрация: 14.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.