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"Реал Сосьедад" обыграл хихонский "Спортинг"

В 31-м туре Ла Лиги "Реал Сосьедад забил три гола в ворота "Спортинга".

Чемпионат Испании

31 тур

"Реал Сосьедад" - "Спортинг Хихон" 3:1

Голы: Жозе, 3, Мустафи, 22, Берчиче, 77, Эчиджиле, 87

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа (Элустондо, 74), Берчиче, Навас, Мартинес, Ильяраменди, Прието, Сурутуса, Жозе (Оярсабаль, 68), Вела (Каналес, 81), Хуанми

"Спортинг Хихон": Куэльяр, Кастельяно, Эчиджиле, Мере, Аморебьета, Торрес (Фернандес, 78), Альварес, Весга, Родригес (Кармона, 63), Кастро (Вигера, 59), Бурги

Предупреждения: Альварес, 17, Весга, 23 Торрес, 31, Хуанми, 72, Аморебьета, 80, Бурги, 90+1
Теги: Реал Сосьедад Спортинг Хихон
Вчера, 23:46
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